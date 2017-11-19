У Франції католики замінили слова в молитві "Отче наш"

Французькі католицькі єпископи схвалили перехід з 3 грудня на новий переклад молитви «Отче наш», який замінить переклад, що використовувався у франкомовному богослужінні з 1966 року. Відмінність стосується шостого прохання, зверненого до Отця Небесного, повідомляє УНІАН-релігії.

Версія, що існувала до 1966 року, звучала як «не введи нас у спокусу».

У 1966 році її замінили на «не підкори нас спокусі». У новій версії, узгодженій французькими єпископами ще в березні, вказано: «не дай нам впасти в спокусу».

У зв'язку з цим єпископ Гай де Керімель, який курирує в Конференції єпископів Франції питанням літургії, зазначив, що попередня версія була неоднозначною. Новий переклад латинського обороту ne nos inducas in tentationem був також схвалений протестантськими церквами, які діють у Франції та вірянами французькою мовою.