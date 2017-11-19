У монастирському комплексі археологи виявили могилу царя Квіріке III

Археологи повідомили про виявлення в Кахеті могили царя Квіріке III. Про відкриття на своїй сторінці в Facebook написав член товариства «Чохоснебі» Звіад Сехніашвілі, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на видання «Аргументи і факти – Тбілісі».

Могила царя була виявлена під час реставрації й очисних робіт у правій молитовні монастиря Іоанна Хрестителя («Натлісмцемелі»), який є складовою частиною комплексу Давид Гареджі.

Археологічними роботами керував отець Ілля (Джаніашвілі). Як зазначається, могила датована XI століттям нашої ери і на ній значиться підпис «Цар ранов і кахов» – саме цей титул носив Квіріке III. «За висновками археологів і фахівців могила належить Кахетинсько-Еретському цареві Квіріке III, який царював у 1010-1037 роках.

За його правління царство досягло адміністративної та військової могутності. Квіріке III об'єднав Кахеті-Ереті та отримав титул царя», – пише Сехніашвілі. Під початком Квіріке III Телаві став столицею об'єднаного Кахетинського царства й перетворився в заможне місто, де був збудований чудовий царський палац. Роки правління царя вважаються золотим часом для Кахеті.

Саме Квіріке III звів собор Алаверді в Алазанській долині – на місці дерев'яної церкви, колись побудованої святим Йосипом Алавердським. В якому саме році було розпочато та закінчено будівництво собору, точно встановити досі не вдалося. Історики називають орієнтовною датою період між 1014 і 1037 роками.