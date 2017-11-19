Як мінімум тридцять чоловік загинуло під час теракту у мечеті в Нігерії

22 листопада 2017, 10:25 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

21 листопада  в одній із мечетей у місті Мубі на північному сході Нігерії прогримів потужний вибух. Сталося це в той момент, коли в будівлі мусульманського храму перебували парафіяни, повідомляє Islam-today.

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За попередніми оцінками, в результаті загинули, як мінімум, тридцять чоловік. Десятки людей отримали поранення. Зараз на місці трагедії продовжують працювати всі екстрені служби. З посиланням на поліцію місцеві ЗМІ повідомляють, що подія була терактом.

Вибуховий пристрій у дію привів смертник. Жодне з діючих у країні терористичних угруповань відповідальності за теракт на себе поки не взяло.

 

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теги до статті:Нігерія,Теракт
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