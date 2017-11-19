Як мінімум тридцять чоловік загинуло під час теракту у мечеті в Нігерії

21 листопада в одній із мечетей у місті Мубі на північному сході Нігерії прогримів потужний вибух. Сталося це в той момент, коли в будівлі мусульманського храму перебували парафіяни, повідомляє Islam-today.

За попередніми оцінками, в результаті загинули, як мінімум, тридцять чоловік. Десятки людей отримали поранення. Зараз на місці трагедії продовжують працювати всі екстрені служби. З посиланням на поліцію місцеві ЗМІ повідомляють, що подія була терактом.

Вибуховий пристрій у дію привів смертник. Жодне з діючих у країні терористичних угруповань відповідальності за теракт на себе поки не взяло.