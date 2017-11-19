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Патріарх Кирил поскаржився архиєпископу Кентерберійському на українську владу
22 листопада 2017, 10:10 | Світові | 2 | | Код для блогу | |
Патріарх Московський і всієї Русі Кирило сказав архиєпископу Кентерберійського Джастіну Уелбі, що в Україні порушуються права віруючих. Про це повідомляє Інтерфакс.
"Я з повною відповідальністю свідчу про найгрубіші порушення релігійних свобод в Україні", - заявив Патріарх архиєпископу у вівторок на зустрічі в Москві.
Він також зазначив, що спільними зусиллями релігійним лідерам вдалося не допустити прийняття дискримінаційних по відношенню до УПЦ Московського Патріархату законів, але, за словами Патріарха, немає гарантій того, що ці законопроекти знову не опиняться на порядку денному.
Глава Російської Церкви передав англіканскому лідеру документ з описом стану справ на Україні.
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- 22 листопада 2017, 11:59| Коментувати коментар
Бідні москальські і малоросійські попи! Українська влада не дає їм безперешкодно одурманювати українців.
- 22 листопада 2017, 10:41| Коментувати коментар
Те, що тут предстоятель РПЦ - в дусі "традиційних" тверджень та інсинуацій офіціозної кремлівсько-ФСБшно-МПвської пропаганди - причому, ВЧЕРГОВЕ перекручує та підтасовує дійсні факти щодо правдивого стану релігійної свободи в Україні, то це вже, загалом, не викликає якихось великих здивувань та емоцій. Разом з тим справа, гадаю, дещо в ІНШОМУ: а як, власне, глава Англіканської Церкви направду РЕАГУЄ на цю зливу, по суті, НЕПРАВДИВИХ звинувачень і наклепів? Чи там, в керівництві та, назагал, в ширших колах як цієї Церкви, так і, в цілому, в різноконфесійному християнському середовищі, а також серед широкої громадськості Британіі (як і інших західних країн), знають і розуміють істинну ситуацію з правами віруючих в Україні? І що в цьому напрямі роблять та вживають якраз УКРАЇНСЬКІ Церкви, а також дипломати та інші держпосадовці нашої країни?
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