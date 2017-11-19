Патріарх Кирил поскаржився архиєпископу Кентерберійському на українську владу

Патріарх Московський і всієї Русі Кирило сказав архиєпископу Кентерберійського Джастіну Уелбі, що в Україні порушуються права віруючих. Про це повідомляє Інтерфакс.

"Я з повною відповідальністю свідчу про найгрубіші порушення релігійних свобод в Україні", - заявив Патріарх архиєпископу у вівторок на зустрічі в Москві.

Він також зазначив, що спільними зусиллями релігійним лідерам вдалося не допустити прийняття дискримінаційних по відношенню до УПЦ Московського Патріархату законів, але, за словами Патріарха, немає гарантій того, що ці законопроекти знову не опиняться на порядку денному.

Глава Російської Церкви передав англіканскому лідеру документ з описом стану справ на Україні.