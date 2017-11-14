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У Вашингтоні відкрився унікальний музей Біблії
18 листопада 2017, 15:13 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Музей Біблії відкрився 17 листопада в столиці США. Участь у церемонії відкриття взяли: архиєпископ Вашингтонський кардинал Святого престолу Дональд Уерл, посол Ізраїлю в США Рон Дермер, американські міністри та інші почесні гості, повідомляє ТАСС.
У музеї представлені фрагменти сувоїв Мертвого моря, англійський рукописний молитовник XIV століття, юдейський молитовник IX століття, Біблія, яка побувала на Місяці в 1971 році.
Засновником музею став американський мільярдер Стів Грін, який володіє магазинною імперією Hobby Lobby.
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