Під час будівництва житлового будинку виявили залишки стародавнього храму

18 листопада 2017, 15:03 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Залишки давньоєгипетського храму виявили будівельники при зведенні фундаменту житлового будинку в провінції Кальюбія в околицях Каїра. Про це повідомляють "РИА Новости".

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Викликані на будмайданчик археологи повідомили, що храм, ймовірно, був присвячений богам Гору, Ісіді й Осірісу. Під землею виявили фрагменти стін храму з зображеними на них богами і староєгипетськими ієрогліфами.

Місце будівництва було закрите, там проведуть археологічні розкопки, уточнює видання. Вчені кажуть, що під землею можуть бути залишки не лише храму, а цілого стародавнього міста. Вік знахідки поки не визначено.

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теги до статті:Археологія,Єгипет
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