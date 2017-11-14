Під час будівництва житлового будинку виявили залишки стародавнього храму

Залишки давньоєгипетського храму виявили будівельники при зведенні фундаменту житлового будинку в провінції Кальюбія в околицях Каїра. Про це повідомляють "РИА Новости".

Викликані на будмайданчик археологи повідомили, що храм, ймовірно, був присвячений богам Гору, Ісіді й Осірісу. Під землею виявили фрагменти стін храму з зображеними на них богами і староєгипетськими ієрогліфами.

Місце будівництва було закрите, там проведуть археологічні розкопки, уточнює видання. Вчені кажуть, що під землею можуть бути залишки не лише храму, а цілого стародавнього міста. Вік знахідки поки не визначено.