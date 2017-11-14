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Група чорних археологів загинула під час розкопок храму бога Гора
17 листопада 2017, 10:50 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Троє "чорних археологів", які нелегально проводили розкопки в пошуках давньоєгипетських артефактів в районі комплексу Едфу провінції Асуан на півдні Єгипту, загинули від отруєння газом, передає РІА "Новости".
Сучасні села в районі населеного пункту і археологічного комплексу Едфу на півдні Єгипту стоять буквально на руїнах давньоєгипетського міста, від якого до наших днів зберігся знаменитий храм бога-сокола Гора.
"Чорні археологи" проводили незаконні розкопки прямо на території приватного будинку в селі Мохамід, розташованої недалеко від Едфу. У підлозі будинку був проведений лаз і вирита шахта завглибшки 16 метрів. Від головного тунелю був організований бічний коридор, де і загинули нелегали, задихнувшись побутовим газом з пошкодженого балона, який вони використовували для електрогенератора.
Про зникнення сусідів в поліцію повідомили жителі села. При огляді будинку поліцейські виявили шахту з боковим тунелем, звідки витягли тіла трьох загиблих. Ще одного учасника розкопок з отруєнням доставили в лікарню.
Місцевих жителів дуже часто ловлять на незаконних археологічних розкопках, які вони ведуть на території своїх будинків і присадибних господарств в пошуках цінних артефактів для подальшого продажу.
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