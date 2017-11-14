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Археологи знайшли загадковий тунель під храмом Кукулькана
16 листопада 2017, 09:51 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Підводні розкопки в системі каналів поруч з храмом Кукулькана в Чичен-Іца допомогли археологам знайти загадковий заблокований прохід в його стінах, який вони можуть розкрити найближчим часом.
"Ми змогли проникнути в печери під храмом Кукулькана через його склеп, і виявили там заблокований прохід, який був закритий, ймовірно, самими індіанцями майя. Найближчим часом ми повернемося туди і, можливо, розкриємо прохід і спробуємо зрозуміти, куди він веде і пов'язаний він з храмовим резервуаром", - заявив газеті El Universal Гільєрмо де Анда (Guillermo de Anda), один з керівників ініціативи Great Mayan Aquifer Project .
Цивілізація індіанців майя проіснувала кілька тисячоліть, залишивши після себе безліч "мертвих міст" і пам'ятників культури на півострові Юкатан, раптово зникнувши з лиця Землі приблизно в дев'ятому столітті нашої ери, коли більшість міст-держав майя були покинуті їх жителями.
Причини цього цивілізаційного колапсу досі є предметом суперечок серед вчених.
Раніше повідомлялося, що китайські археологи виявили в районі міста Чунцин (південний захід країни) фрагменти воріт і стін фортеці, побудованої приблизно вісім століть тому. Про це повідмоляє Інформатор.
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