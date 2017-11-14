Знайдено тисячолітню скриньку з прахом Будди

У Китаї знайшли тисячолітню керамічну скриньку з прахом Будди Шак'ямуні. Так свідчить напис на ній. Про це пише Страна.ua з посиланням на Live Science.

На знахідку натрапили місцеві жителі під час ремонту доріг. Напис на скриньці стверджує, що монахи при монастирі Лунсін в префектурі Цзінчжоу зібрали понад 2000 фрагментів останків Будди після кремації і закопали їх у залі храму.

Наразі не можна достовірно визначити, чи дійсно фрагменти кісток належать людині, яка стала ключовою фігурою буддизму і померла близько 2500 років тому.