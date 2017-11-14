У Японії буддистський робот-священик здійснює похоронні обряди

15 листопада 2017, 10:38 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Японська компанія Nissei Eco Co представила доопрацьовану версію робота Pepper, призначену для проведення буддистських похоронних обрядів. Таку незвичайну новинку продемонстрували на міжнародному ярмарку похоронного бізнесу "Life Ending Industry EXPO 2017" в Токіо, Японія, повідомляє "Телеграф.

Таке диво техніки розробила компанія "SoftBank Robotics" – підприємство, яке займається виключно розробкою роботів-гуманоїдів. Не всі охоче сприйняли ідею залучати робота до релігійних обрядів, адже багато хто вважає, що технології та релігія є несумісними поняттями.

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теги до статті:Японія
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