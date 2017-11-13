Над Каабою зведуть дах

13 листопада 2017, 11:08 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Влада Саудівської Аравії заявила про намір звести над Каабою дах і розширити комплекс Забороненої мечеті у головному для мусульман усього світу місті — Мецці.

На міжнародному форумі «Майбутня інвестиційна ініціатива» (відбувся в Ер-Ріяді з 24 до 26 жовтня 2017 року) був продемонстрований відеоролик про те, як буде виглядати Заборонена мечеть у майбутньому. Як виявилося, саудівські експерти планують побудувати над Каабою висувний дах.

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Ця ініціатива була сприйнята суспільством вельми неоднозначно, передає Islam-Today. Віряни заявили, що це «зруйнує історичний характер одного з найбільш священних місць Ісламу».

Видання зазначає, що Мекка і Медіна не є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а тому саудівська влада має право проводити тут всі необхідні, на її думку, роботи.

Зведення ж даху, як виявилося, далеко не єдина зміна, яку незабаром буде впроваджено у мусульманських святинях. Так, планується розширити комплекс Забороненої мечеті, побудувавши 6 нових поверхів для молитви. Крім того, тут додатково з’являться 21 тис. туалетів, 860 ескалаторів і 24 ліфта для людей з обмеженими можливостями.

Довідка:

Кааба — мусульманська святиня у вигляді кубічної споруди у внутрішньому дворі мечеті Масджид Аль-Харам (Заповідна мечеть) у Мецці. Це одне з основних місць, що збирає, згідно з коранічними приписами, паломників під час хаджу. Кааба носить символічне ім’я «аль-Бейт аль-Харам», що означає «священний будинок».

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теги до статті:Кааба,Мекка,Саудівська Аравія
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 13 листопада 2017, 11:35
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    І що це "зведення даху" має і, загалом, здатне змінити чи поліпшити в мусульманстві? Бо, як відомо, свого часу релігія ("завіт") ісламу зародилася в арабському етносередовищі - "в Аравії". Тобто в спільноті нащадків Ізмаїла - сина старозавітнього патріарха Авраама, одначе "від рабині" (Агар). Й тому, як - з цього приводу - і наголошує Слово Боже, цей ісламський "завіт" (походженням з Аравії) своїх адептів "народжує в [духовне] рабство". Й, відповідно, постійно "він зі своїми дітьми перебуває в [духовному] рабстві" (див. Гал.4:22-31).

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