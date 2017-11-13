Над Каабою зведуть дах

Влада Саудівської Аравії заявила про намір звести над Каабою дах і розширити комплекс Забороненої мечеті у головному для мусульман усього світу місті — Мецці.

На міжнародному форумі «Майбутня інвестиційна ініціатива» (відбувся в Ер-Ріяді з 24 до 26 жовтня 2017 року) був продемонстрований відеоролик про те, як буде виглядати Заборонена мечеть у майбутньому. Як виявилося, саудівські експерти планують побудувати над Каабою висувний дах.

Ця ініціатива була сприйнята суспільством вельми неоднозначно, передає Islam-Today. Віряни заявили, що це «зруйнує історичний характер одного з найбільш священних місць Ісламу».

Видання зазначає, що Мекка і Медіна не є об’єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а тому саудівська влада має право проводити тут всі необхідні, на її думку, роботи.

Зведення ж даху, як виявилося, далеко не єдина зміна, яку незабаром буде впроваджено у мусульманських святинях. Так, планується розширити комплекс Забороненої мечеті, побудувавши 6 нових поверхів для молитви. Крім того, тут додатково з’являться 21 тис. туалетів, 860 ескалаторів і 24 ліфта для людей з обмеженими можливостями.

Довідка:

Кааба — мусульманська святиня у вигляді кубічної споруди у внутрішньому дворі мечеті Масджид Аль-Харам (Заповідна мечеть) у Мецці. Це одне з основних місць, що збирає, згідно з коранічними приписами, паломників під час хаджу. Кааба носить символічне ім’я «аль-Бейт аль-Харам», що означає «священний будинок».