Єпископи США наполягають на повній забороні продажу вогнепальної зброї

13 листопада 2017, 10:33 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У зв'язку з недавніми актами збройного насильства в США католицький єпископат звернувся до політичних лідерів країни: єрархи настійно закликають обговорити тему продажу зброї і пов'язаного з цим кровопролиття. Про це інформує Радіо Ватикану.

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Протягом багатьох років, йдеться в заяві, американські католицькі єпископи просили політиків розробити і прийняти розумні заходи по забороні або суттєвого обмеження продажу вогнепальної зброї приватним особам. «Недавні шокуючі події в Лас-Вегасі і в Сазерленд-Спрінгс ще раз нагадали, скільки шкоди може принести зброю».

Зрозуміло, таке складне питання можна вирішити одним лише прийняттям нових законів, відзначають прелати, проте «наші лідери повинні почати реальну дискусію про заходи з порятунку життів та забезпечення громадської безпеки».

В кінці звернення підкреслюється, що єпископат Сполучених Штатів і далі наполягатиме на повній забороні продажу вогнепальної зброї в країні.

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