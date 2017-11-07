У французькому місті виникли сутички через вуличні молитви мусульман

12 листопада 2017, 08:46 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У французькому місті Кліші біля Парижа спалахнули сутички між місцевими жителями та мусульманами, які намагались провести молитву на вулиці.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на Associated Press.

Поліція сформувала кордон між декількома десятками мусульман, які намагались помолитися просто неба, та понад сотнею демонстрантів, які намагалися їх зупинити.

Мусульмани скандували "Аллаху акбар", тоді як демонстранти співали Марсельєзу.

Мусульмани використовували площу біля міської адміністрації для молитви протягом багатьох останніх місяців.

Мер Кліші Ремі Музуа закликав у місцевих жителів вийти у п’ятницю на мовчазну демонстрацію, "спрямовану на захист республіканського секуляризму і верховенства закону під час молитви". Люди, що відгункулись на заклик мера, переконані, що "Франція – це місце, де на вулиці не моляться", повідомляє LCI.

Внаслідок інциденту ніхто не постраждав.

 

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теги до статті:Іслам в Європі
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