У Польщі обурені парафіяни змусили священика продати свій Porsche

| Калейдоскоп | | «Львівська школа» іконописців представила доробок останніх 20 років У Львові відкрили виставку робіт студентів та викладачів кафедри сакрального мистецтва Львівської національної академії мистецтв «Під патронатом святого Луки». На експозиції можна побачити роботи відомих метрів сучасного українського іконопису від початків заснування кафедри до сьогодення

| Репортажі | | Конгрес молодих релігієзнавців: як це було У Львові 26-27 жовтня відбувся Конгрес молодих дослідників релігії. Це вже четвертий подібний захід в Україні. Попередні проходили в Києві (2014), Чернівцях (2015) та Луцьку (2016). Цьогорічний захід виявився рекордним за цілою низкою показників.

| Свята і звичаї | | Поминальні дні у православній традиції Одним зі своїх обов'язків Церква має обов'язок молитви. На кожному богослужінні голос Церкви підноситься до Божого Престолу у проханнях, подяках і прославленні. Живі можуть і повинні молитись за себе самі, а от чи померлі можуть молитись за себе, ми не знаємо. Зате знаємо, що ми можемо молитись за них.

| Калейдоскоп | | Пресвітер Василь Кібіт про те, як живуть громади християн-баптистів на Івано-Франківщині На Прикарпатті проживає чисельна громада християн-баптистів. Як для неї минув ювілейний рік? Якою була історія становлення церкви в області? Про це кореспондентові РІСУ Наталі Палій розповів пресвітер церкви євангельських християн-баптистів Івано-Франківська Василь Кібіт.