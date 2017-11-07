У Польщі обурені парафіяни змусили священика продати свій Porsche

10 листопада 2017, 08:41 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

У Польщі священик, якого громада розкритикувала за водіння Porsche, продає свій розкішний автомобіль, а виручку передасть бідним.

Вєслав Мацяшек, який душпастирює у селі Касіна Вєлька на півдні Польщі, викликав обурення у парафіян через те те, що водив автомобіль Porsche вартістю 400 тис. злотих ($110 тис.), повідомляє УНІАН. Після того, як священик висловив жаль з приводу низької відвідуваності віруючих у церкві, парафіяни склали власний список претензій і опублікували його на веб-сайті парафії.

Серед претензій був розкішний автомобіль отця. "Католицький священик повинен дбати про добре ім’я церкви та добре ім'я священиків", - цитує адміністратора парафіяльного веб-сайту Томаша Новака один з польських телеканалів.

У зв’язку зі скандалом Мацяшек опублікував письмову заяву, у якій оголосив, що продасть свій автомобіль. Він також зазначив, "якщо хтось почувається ображеним, він дуже шкодує". Священик також прочитав вибачення під час Меси.

 

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теги до статті:Релігія і суспільство
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 10:27
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    Цей вчинок польського душпастиря дуже нагадує описане в Євангелії рішення "старшого над митарями" м. Єрихон Закхея. Тобто того багатія і грішника, котрий, одначе, дуже зацікавившись особою Ісуса та, зрештою, радо й гостинно прийнявши Його в своєму домі, чесно й прямо пообіцяв Сину Божому: "Господи, половину добра мого я віддам убогим і, якщо кого скривдив чим, поверну вчетверо". На що у відповідь "Ісус сказав йому: нині прийшло спасіння дому цьому, бо і він - син Авраамів. Прийшов бо Син Людський знайти і спасти, що загинуло" (Лк.19:1-10). Не хочу бути схожим на того персонажа-мрійника з відомого прислів'я, котрий "думкою багатіє"... Й, тим не менше: от якби і у нас, в Україні, - подібно до Закхея і цього польського ксьонза - в кінці-кінців, отак же щиро і просто РОЗКАЯЛИСЯ у своїй небожій і недобрій поведінці та, відповідно, виправилися, зокрема, деякі вітчизняні ієрархи і священики. Ті - нині егоїстичні грошолюбці, що, безвідповідально легковажачи відомою заповіддю Христа, "збирають собі скарби на землі". Саме й виключно "на землі", а не "на небі" (Мт.6:19-21). А - слідом за ними - і наразі злочинні мультимільйонери-олігархи, корупціонери та крадії-шахраї. І т. д й т. п. У т. ч. із середовища кланово-мафіозних бізнесменів та владоможних правителів і функціонерів, включаючи і найвищих (з вул. Банкової та Грушевського), різних та всіляких чиновників і бюрократів, суддів та інших правоохоронців тощо...

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:57

    Як видається, по своїм суті й змісту - ДАРЕМНО-ПУСТОПОРОЖНЯ ця "високоповажна" тусовка! Бо, як відомо, свого часу релігія ісламу зародилася в арабському етносередовищі. Тобто в спільноті

  • Василий Петров | 10 листопада 2017, 11:42

    Кто же на самом деле подсунул Украине такую свинью как идея героизации ОУН(УПА) как патриотов и борцов за Украину, на самом деле, пособников нацистов, карателей и палачей???? Это было сделано другом

  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 11:34

    https://kyrios.org.ua/spirituality/svyato/2014-28-lipnja-volodimira-velikogo-rivnoapostolnogo-knjazja-kiyivskogo.html

  • velovs@ukr.net | 10 листопада 2017, 10:27

    Цей вчинок польського душпастиря дуже нагадує описане в Євангелії рішення "старшого над митарями" м. Єрихон Закхея. Тобто того багатія і грішника, котрий, одначе, дуже зацікавившись особою

  • velovs@ukr.net | 9 листопада 2017, 21:12

    Ця дуже жорстока і криваво-трагічна історія міжнаціональних стосунків на теренах Західної України періоду 2-ї світвої війни, на жаль, не обмежується лише страхітливими подіями, пов'язаними, зокрема,

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