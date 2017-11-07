Археологи виявили найбільше середньовічне єврейське кладовище в Італії

У Болоньї виявили сотні могил, які виявилися найбільшим середньовічним єврейським кладовищем в Італії.

Археологічні розкопки проводилися у 2012-2014 роках, але міська влада оголосила про знахідку на прес-конференції лише 7 листопада, повідомляє проект "Єврейські новини". Під час розкопок археологи виявили 408 могил без надгробків, розташованих рівними рядами.

Могили були вириті так, щоб голови померлих зверталися на захід. У деяких могилах вчені знайшли прикраси з золота, срібла, бронзи, напівдорогоцінного каміння та бурштину.

Кладовище розташоване в районі вулиці Орфео. На цьому місці ховали євреїв з 1390-х років. У 1569 році Папа Пій V вигнав юдеїв з усіх підлеглих йому земель, крім Риму і Анкони, а цвинтар передав монастирю Петра Веронського. Понтифік дозволив черницям монастиря «копати і як завгодно розпоряджатися тілами, кістками й останками мертвих; переробляти єврейські могили, в тому числі зарезервовані для живих; повністю видаляти або зіскоблювати написи та епітафії на мармурі».

Археологи виявили, що 150 могил були спаплюжені. Головний рабин Болоньї Альберто Сермонета заявив, що знайдені останки слід гідно перепоховати.