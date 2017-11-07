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Для Національної бібліотеки Ізраїлю оцифрують колекцію унікальних єврейських манускриптів
8 листопада 2017, 09:55 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Колекцію єврейських манускриптів Гінцбургів, що зберігається в Росії, оцифрують для Національної бібліотеки Ізраїлю. Найважливіші єврейські книги та рукописи стануть доступними для дослідників.
Національна бібліотека Ізраїлю, Російська державна бібліотека і благодійний фонд ПЕРИ урочисто підписали угоду про оцифрування колекції 7 листопада, повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "The Jerusalem Post".
Книжкову колекцію єврейський фінансист Євзель Гінцбург, який жив у Російській імперії, почав збирати в середині XIX століття. Його справу продовжили син Горацій і онук Давид. Особливо колекцію поповнив Давид Гінцбург, який був видатним орієнталістом, володів двадцятьма мовами, коментував середньовічні єврейські, арабські й перські джерела.
При СРСР колекцію Гінцбургів розділили на «єврейську» і «неєврейську» частини, і останню розподілив між різними бібліотеками. «Єврейська» колекція нараховує більше 7 тисяч книг, у тому числі 2 тисяч рукописів і зберігається в Російській державній бібліотеці.
Велика частина текстів датується XIII-XVII століттями. Серед них - середньовічні манускрипти, написані івритом, ідишем, арамейською, арабською та європейськими мовами, трактати з астрономії, медицини та магії, молитовні книги, томи єврейських філософів, коментарі до Галахе, Талмуду й Каббали, караїмські книги, в тому числі переклади Танаха на іудео-татарський діалект.
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