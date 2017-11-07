У Ватикані говоритимуть про роззброєння та заборону ядерної зброї

«Перспективи цілісного роззброєння та світу, вільного від ядерної зброї». Конференцію на таку тему, що відбуватиметься 10-11 листопада 2017 р. та включатиме аудієнцію в Папи Франциска, організовує у Ватикані Дикастерія служіння цілісному людському розвиткові.

За повідомленням Радіо Ватикану, в комюніке відомства, присвяченому представленню цієї події, зазначається, що створення Дикастерії служіння цілісному людському розвиткові провидінно збігається із 50-річччям енцикліки блаженного Павла VI «Populorum Progressio» (Поступ народів), яка, висвітлюючи християнське бачення людської особи, започаткувала поняття цілісного людського розвитку, вбачаючи в розвиткові «нове ім’я миру». А в «глобалізованому та гіпертехнологічному» світі, до термінів «розвиток» і «мир» слід додати третій – «роззброєння».

«В дійсності, справжній і тривалий мир є незбагненним без розвитку кожної особи та народу. Як також немислимим є зменшення озброєнь, якщо спочатку не викоріниться насильство, тобто, якщо людина рішуче не спрямовуватиметься на шукання миру, добра й справедливості», – йдеться в заяві, пригадуючи, що джерелом війни, як і будь-якої форми зла, є людське серце. Тому «роззброєння стосується не лише зброї держав, але заторкує кожну людину, покликану роззброїти своє серце та повсюди бути миротворцем».

Отож, організовуючи конференцію «Перспективи цілісного роззброєння та світу, вільного від ядерної зброї» нова Дикастерія прагне ознайомити із місією Церкви в служінні розвиткові, мирові та роззброєнню. Скликання експертів, що представлятимуть громадянське суспільство, держави та міжнародні організації, а також видатних представників академічного світу, з метою розвинути поглиблену дискусію щодо цих тем, присвятить також окремий простір питанню ядерної зброї, що є «єдиною зброєю масового знищення, яка ще не заборонена міжнародним правом».

У цьому контексті пригадується про те, що з метою заповнити юридичну прогалину та з огляду на тиск громадянського суспільства, 27 жовтня 2016 року Перший Комітет Генеральної Асамблеї ООН затвердив резолюцію L.41, вимагаючи скликання у 2017 році міжнародної конференції з метою розпочати переговори щодо юридично зобов’язуючого інструменту з метою заборони ядерної зброї. Тоді резолюцію підтримали 123 країни, 38 були проти, в основному – країни, що мають ядерну зброю та їхні союзники, та 16 утрималися.

Згадана конференція відбулася в двох раундах від 27 до 31 березня та від 15 червня до 7 липня. Саме 7 липня міжнародна спільнота переважаючою більшістю голосів (122 – за, 1 – проти, 1 – утримався) засудила застосування ядерної зброї та ствердила, що вона є повністю неприйнятною.

Отож, захід, організований у Ватикані, буде нагодою наново підтвердити й розвинути позицію Святого Престолу щодо цього питання, підтверджуючи, крім цього, важливість екуменічного та міжрелігійного діалогу. Святий Престол, у дійсності, заохочує до остаточного й повного ядерного роззброєння. Зауваги щодо такого роззброєння вміщені в посланні Святішого Отця до учасників першого раунду згаданої конференції, що відбувалася у Нью-Йорку від 27 до 31 березня 2017 року.

Насамперед, Папа звертав увагу на те, що коли взяти до уваги основні загрози мирові й безпеці в сучасному багатополярному світі, такі як тероризм й асиметричні конфлікти, проблеми довкілля та бідність, викликає сумніви адекватність ядерного стримування для ефективного протистояння їм. Ця стурбованість посилюється, коли взяти до уваги катастрофічні гуманітарні й екологічні наслідки, спричинювані будь-яким застосуванням атомної бомби, неконтрольовані в часі та просторі.

Причиною стурбованості названо також витрачання ресурсів, спрямованих на військовий атом, які, натомість, могли би бути використані для важливіших пріоритетів, як от сприяння мирові та цілісному людському розвиткові, боротьби з бідністю й впровадження в життя «Цілей сталого розвиту 2030».