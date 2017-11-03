Наймолодший пастор із Нью-Йорка має тату, читає реп та дружить з зірками

Американські журналісти показали наймоднішого священика в світі - нью-йоркського пастора і духовного наставника Джастіна Бібера і Селени Гомес, якого звуть Карл Ленц.

Про це передає ELLE.

Пастор служить у церкві Hillsong у Нью-Йорку.

Зрозуміти одразу, що Ленц — священик, вдається не одразу. Його стиль абсолютно не відповідає стандартам. Його уніформа — це рвані джинси Fear of God, футболка і шкіряна куртка Saint Laurent, яку він купив шість років тому.

Речі у його гардеробі переважно чорні та білі. Він має близько 60 чорних футболок та 40 пар джинсів такого ж кольору. До них у Ленца є 3 пари однакового взуття. У гардеробі священика також є подарунки від різних зірок.

“Те, що ви одягаєте, має велике значення. А ось на скільки, залежить від особистості”, - зауважує Ленц.

Та не лише одяг виділяє священика серед інших. На його тілі є кілька тату, а на проповідях він читає реп.

Карл розповідає, що є пастором Джастіна Бібера, Селени Гомес, Хейлі Болдуін та інших зірок. Із Бібером священик дружить: вони спілкуються про спорт, моду та Ісуса і й додає, що без проблем можуть піти разом на шопінг.

Також у Ленца є дружина Лаура, яка у всьому підтримує чоловіка і не відстає від тенденцій моди.

Ленц випустив книгу “Own the Moment” ("Володій моментом"). В ній він розповідає про те, що люди повинні ходити до церкви у зручному для них одязі і не “запарюватися” з цього приводу.