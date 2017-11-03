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Стрілянина в техаській церкві: 27 загиблих
6 листопада 2017, 09:40 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Щонайменше 27 людей загинули після того, як стрілок відкрив вогонь у баптистській церкві у американському штаті Техас., інформує BBC-Україна.
Напад стався у неділю в містечку Сатерланд Спрінгс у окрузі Вілсон. Свідки повідомляли, що нападник зробив десятки пострілів і кілька разів перезаряджав зброю.
Комісар поліції підтвердив загибель щонайменше 27 людей і поранення ще семи.
За попередніми даними, нападник - молодий чоловік, одягнений у все чорне - в бронежилеті та зі штурмовою гвинтівкою. Вранці у неділю він зайшов до церкви в містечку Сазерленд-Спрінгс і відкрив стрілянину.
У цей час в церкві йшло недільне богослужіння. Як повідомляє поліція, серед загиблих - люди від 5 до 72 років.
Хоча офіційно ім'я нападника не повідомляється, багато американських ЗМІ пишуть, що напад скоїв 26-річний Девін Патрік Келлі, якого раніше з ганьбою звільнили з Військово-повітряних сил США.
"У нас як раз йшла служба, коли нам зателефонували друзі й повідомили, що в баптистській церкві Сазерленд-Спрінгс стріляють, - розповів пастор сусідньої церкви в Рівер-Оук. - Кілька людей просто з церкви негайно вирушило на місце події, ну а ми зайнялися тим, що нам і належить - стали молитися за людей, тому що краще у таких ситуаціях - не плутатися під ногами".
Сазерленд-Спрінгс - маленьке містечко, де живуть лише кількасот людей. Воно знаходиться в 50 км на південний схід від Сан-Антоніо.
На місці події працюють агенти ФБР, однак поки що мотиви нападника встановити не вдалося.
За словами комісара поліції округу Вілсон Альберта Геймза-молодшого, нападник покинув місце злочину на машині, а потім його знайшли мертвим.
За однією з перших версій, його застрелила поліція або він покінчив життя самогубством, проте пізніше поліція повідомила, що чоловіка застрелив один із озброєних громадян.
Президент США Дональд Трамп заявив, що отримує інформацію про масовий розстріл парафіян баптистської церкви штату Техас. Про це він повідомив у Twitter. «Нехай Бог буде з населенням Сазерленд-Спрінгс, штат Техас. ФБР і правоохоронні органи на місці. Я спостерігаю за ситуацією з Японії», – написав він.
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