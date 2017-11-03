Нейробіологи стверджують, що продукція Apple стала "новою релігією"

Нейробіологи з'ясували, що думки про продукцію компанії Apple задіють ті ж ділянки мозку, які реагують і на релігійні образи.

Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на World Religion News, в документальному фільмі Бі-бі-сі вчені просканували мозок шанувальника Apple, який заявив, що він думає про улюблені гаджети 24 години на добу.

"Дослідження показало, що великий технічний бренд впливає на райони мозку, які призначені для обробки релігійної інформації", - вважають фахівці.

Антропологи, в свою чергу, заявили, що пристрій магазинів Apple має багато спільного з церквами: строгість, майже ангельське освітлення й навіть сакральний логотип. У ролі божества у нової "віри" виступає Стів Джобс, який промовами надихав послідовників приєднатися до числа шанувальників Apple.

Полчище "віруючих" ще вночі шикуються в чергу, щоб поклонитися "святині" - новій продукції компанії. Apple.