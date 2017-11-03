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Нейробіологи стверджують, що продукція Apple стала "новою релігією"
4 листопада 2017, 15:00 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Нейробіологи з'ясували, що думки про продукцію компанії Apple задіють ті ж ділянки мозку, які реагують і на релігійні образи.
Як повідомляють "РИА Новости" з посиланням на World Religion News, в документальному фільмі Бі-бі-сі вчені просканували мозок шанувальника Apple, який заявив, що він думає про улюблені гаджети 24 години на добу.
"Дослідження показало, що великий технічний бренд впливає на райони мозку, які призначені для обробки релігійної інформації", - вважають фахівці.
Антропологи, в свою чергу, заявили, що пристрій магазинів Apple має багато спільного з церквами: строгість, майже ангельське освітлення й навіть сакральний логотип. У ролі божества у нової "віри" виступає Стів Джобс, який промовами надихав послідовників приєднатися до числа шанувальників Apple.
Полчище "віруючих" ще вночі шикуються в чергу, щоб поклонитися "святині" - новій продукції компанії. Apple.
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- 4 листопада 2017, 16:12| Коментувати коментар
"І промовив Бог усі слова ці, говорячи: ...нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не роби собі кумира [ідола]... не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, Бог твій..." (Вих.20:1,3-5; Втор.5:7-9). Крім того, іще - у цьому ж контексті - "так говорить Господь: ПРОКЛЯТА людина, яка надіється на людину і плоть робить своєю опорою, і серце якої відходить від Господа" (Єр.17:5). А також ще: відповідаючи Своїм учням на їхне запитання - "яке знамення Твого [другого] пришестя і кінця віку?", - то "Ісус сказав їм у відповідь" - поміж різного іншого - й, зокрема, що того часу "встануть лжехристи і лжепророки і покажуть великі знамення і чудеса, щоб звабити, якщо можливо, то і обраних" (Мт.24:3,4,24). Ну щож: ця новина є ще одним - наочним і переконливим доказом і свідченням того, що ми нині, судячи з усього, і проживаємо в оті есхатологічні - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння. Тобто, що невпинно й неминуче зближається цей "кінець віку", про характерні події і ознаки якого і запитували у Христа Його апостоли!
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"І промовив Бог усі слова ці, говорячи: ...нехай не буде в тебе інших богів перед лицем Моїм. Не роби собі кумира [ідола]... не поклоняйся їм і не служи їм, бо Я - Господь, Бог твій..." |
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