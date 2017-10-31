- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Англійці обрали 6 Біблійних заповідей з 10, які вирішили виконувати
2 листопада 2017, 09:08 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Нове соціологічне опитування показало, що частина Біблійних заповідей більше не сприймається всерйоз британцями, бо більшість з них вважає, що з 10 заповідей сьогодні зберігають свою важливість лише 6.
Як повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на christianpost, за даними звіту, підготовленого соціологічним центром YouGov за підсумками опитування, не лише звичайні громадяни, а й християни в Британії далеко не єдині у своїх поглядах до низки Біблійних заповідей – в особливості до заповіді «не створи собі кумира, не поклоняйся іншим богам», не вважаючи їх важливими для своєї духовності й віри.
У звіті, зокрема, наводяться дані, що нинішні британці найбільш єдині в своїх думках стосовно заповідей «не убий» і «не вкради» – їх вважають актуальними 93 відсотки опитаних. Ще 87 відсотків учасників опитування вважають правильною й важливою заповідь «не свідчи неправдиво на ближнього твого», а 73 відсотки приймають і шанують заповідь «не чини перелюбу». Заповіді «шануй батька твого і матір твою» і «не пожадай нічого, що у ближнього твого» поважають і прагнуть дотримуватися 69 та 61 відсотків учасників опитування, відповідно.
А ось заповідь «не сотвори собі кумира і не вклоняйся йому» вважають важливою й актуальною в наш час лише 31 відсоток учасників опитування, і лише 23 відсотки розуміють і приймають заповідь «не поминай ім'я Господа твого всує».
Лише 20 відсотків опитаних вважають справедливою й важливою заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», і лише 19 відсотків приймають всерйоз заповідь «пам'ятай день суботній, щоб святити його».
«Ті чотири заповіді, які більшість британців продовжує вважати найважливішими в наші дні, в найбільшій мірі стосуються питань віросповідання, – йдеться у звіті центру YouGov. – І немає нічого дивного в тому, що саме за цими заповідями найбільш явно й широко розходяться думки віруючих християн, і невіруючих учасників опитування».
Серед християн, які брали участь в опитуванні, 43 відсотки вважають, як і раніше, важливою заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», а 38 відсотків приймають і зберігають заповідь «не поминай ім'я Господа всує». Але лише 36 % християн вважають, як і раніше, важливою й актуальною заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», а 31 відсоток приймає і шанує заповідь «пам'ятай день суботній, щоб святити його».
Опитування було проведено 10-11 жовтня, а його вибіркою було охоплено 1680 дорослих мешканців Британії, включаючи 638 християн.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Римо-католики проведуть Молитовну ходу пам’яті загиблих воїнів АТО | 2 листопада 2017, 12:20 | Національно-релігійні питання |
Шкільне горище зробили зі 150-річних ікон | 2 листопада 2017, 11:53 | Релігія та культура |
Митрополит Онуфрій (Березовський) поїхав на Афон | 2 листопада 2017, 11:22 | Релігійні церемонії та паломництво |
В Ужгороді аналізували тему репресій тоталітарних режимів ХХ століття проти Церкви | 2 листопада 2017, 10:18 | Конференції, семінари, дослідження | |
Патріарх Філарет відвідає Дніпро | 2 листопада 2017, 10:03 | Релігійні церемонії та паломництво |
Останні коментарі
- 2 листопада 2017, 13:28
А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую, Матфея 5:39. Итак грех т.н. святых или как принято говорить умерших или замученных за Христа, на |
- 2 листопада 2017, 12:46
А кто соблазнит одного из малых сих, верующих в Меня, тому лучше было бы, если бы повесили ему мельничный жернов на шею и потопили его во глубине морской, Матфея 18:6. Итак губящий душу свою тем, что |
- 2 листопада 2017, 11:06
Но если хочешь, чтобы твой друг не умирал вовсе, лучше признавай перед ним СВОЮ вину ещё тогда, когда товарищ твой жив ещё и тогда товарищ твой видя, что ты признал перед ним свою ВИНУ признает перед |
- 2 листопада 2017, 10:52
Итак, положить душу свою за друзей означает признать себя соучастником греха умершего друга своего, чтобы тем самым облегчить ему участь в страданиях его. Только когда каждый из нас, найдёт свою |
- 2 листопада 2017, 10:46
с одним только различием, что Христос отправился в ад за чужой грех, тогда как мы являемся соучастниками в том грехе, за который умерший уже отправился, тогда ка нам необходимо быть готовым разделить |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
24 жовтня 2017, 16:41 | Репортажі | | 2 листопада 2017, 10:46
Релігійний діалог для мирного співжиття й подолання ненависті, — підсумки міжнародної конференції
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
Коментарі