Англійці обрали 6 Біблійних заповідей з 10, які вирішили виконувати

2 листопада 2017, 09:08 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Нове соціологічне опитування показало, що частина Біблійних заповідей більше не сприймається всерйоз британцями, бо більшість з них вважає, що з 10 заповідей сьогодні зберігають свою важливість лише 6.

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Як повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на christianpost, за даними звіту, підготовленого соціологічним центром YouGov за підсумками опитування, не лише звичайні громадяни, а й християни в Британії далеко не єдині у своїх поглядах до низки Біблійних заповідей – в особливості до заповіді «не створи собі кумира, не поклоняйся іншим богам», не вважаючи їх важливими для своєї духовності й віри.

У звіті, зокрема, наводяться дані, що нинішні британці найбільш єдині в своїх думках стосовно заповідей «не убий» і «не вкради» – їх вважають актуальними 93 відсотки опитаних. Ще 87 відсотків учасників опитування вважають правильною й важливою заповідь «не свідчи неправдиво на ближнього твого», а 73 відсотки приймають і шанують заповідь «не чини перелюбу». Заповіді «шануй батька твого і матір твою» і «не пожадай нічого, що у ближнього твого» поважають і прагнуть дотримуватися 69 та 61 відсотків учасників опитування, відповідно.

А ось заповідь «не сотвори собі кумира і не вклоняйся йому» вважають важливою й актуальною в наш час лише 31 відсоток учасників опитування, і лише 23 відсотки розуміють і приймають заповідь «не поминай ім'я Господа твого всує».

 Лише 20 відсотків опитаних вважають справедливою й важливою заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», і лише 19 відсотків приймають всерйоз заповідь «пам'ятай день суботній, щоб святити його».

 «Ті чотири заповіді, які більшість британців продовжує вважати найважливішими в наші дні, в найбільшій мірі стосуються питань віросповідання, – йдеться у звіті центру YouGov. – І немає нічого дивного в тому, що саме за цими заповідями найбільш явно й широко розходяться думки віруючих християн, і невіруючих учасників опитування».

Серед християн, які брали участь в опитуванні, 43 відсотки вважають, як і раніше, важливою заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», а 38 відсотків приймають і зберігають заповідь «не поминай ім'я Господа всує». Але лише 36 % християн вважають, як і раніше, важливою й актуальною заповідь «не поклоняйся і не служи іншим богам», а 31 відсоток приймає і шанує заповідь «пам'ятай день суботній, щоб святити його».

Опитування було проведено 10-11 жовтня, а його вибіркою було охоплено 1680 дорослих мешканців Британії, включаючи 638 християн.

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теги до статті:Великобританія,Заповіді
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