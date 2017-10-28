Патріарх Кирил побоюється тотального контролю над людьми через гаджети

Предстоятель Російської Православної Церкви Кирил (Гундяєв) побоюється, що якісь сили можуть встановити тотальний контроль над людьми за допомогою гаджетів.

"Десь в якомусь місці земної кулі ця інформація накопичується, - всі ці фотографії, переговори, дурні сварки, любовні пояснення, конфіденційні розмови... Все це накопичується, але в будь-який момент це може бути використано проти всіх нас", - сказав він у своїй авторській програмі "Слово пастиря", повідомля ZN,UA.

"Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх.