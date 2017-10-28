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Патріарх Кирил побоюється тотального контролю над людьми через гаджети
31 жовтня 2017, 11:26 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Предстоятель Російської Православної Церкви Кирил (Гундяєв) побоюється, що якісь сили можуть встановити тотальний контроль над людьми за допомогою гаджетів.
"Десь в якомусь місці земної кулі ця інформація накопичується, - всі ці фотографії, переговори, дурні сварки, любовні пояснення, конфіденційні розмови... Все це накопичується, але в будь-який момент це може бути використано проти всіх нас", - сказав він у своїй авторській програмі "Слово пастиря", повідомля ZN,UA.
"Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх.
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- 31 жовтня 2017, 11:44| Коментувати коментар
""Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх." І тут предстоятель РПЦ, напевно, має чималу рацію... Ну що ж, уже ВКОТРЕ машу повторитися: дуже багато характерних подій, прикмет та ознак у довколишньому світі вказують саме на те, що ми, судячи з усього, проживаємо вже в оті есхатологічні - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння! В т. ч. скоро, згідно біблійних пророцтв, і має об'явитися "сам" Антихрист, котрий і встановить своє ультратоталітарно-диктаторське правління чи не над усім земним світом. А от слідом за тим... "Так, гряди, Господи Ісусе!" (Одкр.22:20).
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