Патріарх Кирил побоюється тотального контролю над людьми через гаджети

31 жовтня 2017, 11:26 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Предстоятель Російської Православної Церкви Кирил (Гундяєв) побоюється, що якісь сили можуть встановити тотальний контроль над людьми за допомогою гаджетів.

"Десь в якомусь місці земної кулі ця інформація накопичується, - всі ці фотографії, переговори, дурні сварки, любовні пояснення, конфіденційні розмови... Все це накопичується, але в будь-який момент це може бути використано проти всіх нас", - сказав він у своїй авторській програмі "Слово пастиря", повідомля ZN,UA.

"Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх.

 

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теги до статті:Кирил (Гундяєв)
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 11:44
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    ""Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх." І тут предстоятель РПЦ, напевно, має чималу рацію... Ну що ж, уже ВКОТРЕ машу повторитися: дуже багато характерних подій, прикмет та ознак у довколишньому світі вказують саме на те, що ми, судячи з усього, проживаємо вже в оті есхатологічні - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння! В т. ч. скоро, згідно біблійних пророцтв, і має об'явитися "сам" Антихрист, котрий і встановить своє ультратоталітарно-диктаторське правління чи не над усім земним світом. А от слідом за тим... "Так, гряди, Господи Ісусе!" (Одкр.22:20).

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 12:51

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 12:17

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  • velovs@ukr.net | 31 жовтня 2017, 11:44

    ""Раптом дізнається, що використання гаджетів ставить людину під тотальний контроль, причому часто навіть невідомо яких сил", - припустив російський Патріарх." І тут предстоятель

  • Василий Петров | 31 жовтня 2017, 10:16

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  • Василий Петров | 31 жовтня 2017, 09:52

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