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Англіканська Церква обговорить питання про благословення одностатевих пар
31 жовтня 2017, 09:27 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Англіканська Церква обговорить питання про введення в літургійну практику церемонії благословення для одностатевих пар після того, як одна з єпархій виступила з такою ініціативою за підтримки місцевого єпископа. Про це повідомляє "Седмиця".
Єпархіальний синод Херефордської єпархії Церкви Англії проголосував за те, щоб після реєстрації громадянського партнерства або одностатевого "шлюбу" було дозволено здійснювати церемонію благословення цих осіб у церкві.
Пропозицію, яка була висунута групою місцевих священнослужителів, було прийнято 41 голосами, проти виступили 18, 4 - утрималися. Єпископ Херефордський Річард Фрит також виступив за пропозицію про вінчання одностатевих пар. Він сказав, що це питання було підняте після того, як місцеве духовенство було буквально завалене проханнями від парафіян про здійснення такого роду послуг.
Єпископ додав, що, за його відомостями, в неофіційному порядку благословення одностатевих пар вже широко здійснюється в церквах по всій країні.
Керівний орган Церкви Англії - Генеральний Синод - обговорить це питання на майбутній зустрічі.
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- 31 жовтня 2017, 09:29| Коментувати коментар
"Він сказав, що це питання було підняте після того, як місцеве духовенство було буквально завалене проханнями від парафіян про здійснення такого роду послуг. Єпископ додав, що, за його відомостями, в неофіційному порядку благословення одностатевих пар вже широко здійснюється в церквах по всій країні." Як мовиться, "приїхали: виходи - остання зупинка"... Бо якщо все таке вже ВІДКРИТО й ОФІЦІЙНО відбувається в ЦЕРКВІ, а точніше - в якихось її частинах, то ми вже направду і дійсно проживаємо в есхатологічні - "в останні роки" і "в останні дні" (Єз.38:8,16) всесвітньої Історії спасіння! "Так, гряди, Господи Ісусе!" (Одкр.22:20).
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