У Палермо відкриють синагогу через 500 років після вигнання євреїв

30 жовтня 2017, 15:50 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Палермо відкриється нова синагога замість зруйнованої 500 років тому під час вигнання євреїв з Сицилії. Про це повідомляє проект "Єврейські новини" з посиланням на "The Jerusalem Chronicle".

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Католицький архієпископ Палермо Коррадо Лорефісе вирішив передати єврейській громаді Палермо під синагогу будівлю ораторианскої церкви Діви Марії. Муніципалітет профінансує частину робіт з реставрації, решту сплатить єврейська громада. Синагогу планують відкрити в 2018 році.

Сицилійський правитель Фердинанд II Арагонський, чоловік Ізабелли Кастільської, наказав євреям залишити Сицилію в 1493 році. Влада зруйнували Велику Синагогу в єврейському кварталі Палермо і побудувала на її руїнах церкву Миколи Толентинського і храм Діви Марії ордена ораторіанців.

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теги до статті:Синагога
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