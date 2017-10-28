Різдвяна ялинка у Ватикані цьогоріч буде доставлена з Польщі

Ялинка, яка цього року прикрасить Ватиканську площу святого Петра, буде доставлена з Польщі. Як повідомляє «Седмиця» з посиланням на Прес-службу Ватикану, масивне дерево заввишки 28 метрів і шириною по колу близько 10 метрів, привезуть з Елькскої єпархії.

Воно буде підготовлене Службою державних лісів Польщі та доставлене через Європу до Ватикану. Прикрасять ялинку вироби дітей, які проходять лікування в онкологічних відділеннях італійських клінік. Ялинка з Польщі буде поставлена на площі св. Петра вже вдруге.

У 1997 р. її привезли з Закопане, віддячивши таким чином Ватикану й тодішньому Папі Римському Іоанну Павлу II за його чергове паломництво на батьківщину. Цього року традиційні Різдвяні ясла підготує бенедиктинське абатство в Монте-Верджині, регіон Кампанія на півдні Італії.

Вранці 7 грудня польська делегація, представники регіону Кампанія й маленькі творці будуть прийняті в ході спеціальної аудієнції Папою Франциском. Того ж дня ввечері відбудеться церемонія освячення ялинки. Святкова композиція на головній ватиканській площі залишатиметься до 7 січня, коли католики святкуватимуть Хрещення Господнє, завершуючи літургійний період Різдва Христового.