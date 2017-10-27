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«Ви бачите Землю очима Бога», – Папа Римський поспілкувався з астронавтами на МКС
27 жовтня 2017, 14:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Глава Католицької Церкви провів розмову з астронавтами на Міжнародній космічній станції. Розмова тривала близько 20 хвилин.
Про це йдеться у сюжеті 5 каналу, інформує Zik.
Як стало відомо, астронавти розповіли Понтифіку, як саме вони потрапили у космос та що саме вони там бачать.
«На жаль, люди не можуть прийти сюди і побачити невимовну красу нашої Землі, яка не може не зачепити твою душу. Усе, що ми бачимо, – це спокій нашої планети. Немає кордонів, конфліктів. Ця тонка атмосфера змушує вас зрозуміти, наскільки крихке наше існування», – зазначив американський астронавт Ранді Бреснік.
Папа Римський зі свого боку зазначив, що астронавти бачать землю очима Бога.
«Ви дивитись зараз на все очима Бога, нашого батька. Але не забувайте про коріння – це наша надія та наша сила, Мені було дуже приємно почути усе це від вас», – зазначив Папа Римський Франциск.
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