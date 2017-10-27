Саудівська Аравія заявила про намір модернізувати Мекку

27 жовтня 2017, 10:53 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Влада Саудівської Аравії заявила про намір модернізувати головний для мусульман усього світу місто - Мекку. На міжнародному форумі «Майбутня інвестиційна ініціатива» був продемонстрований відеоролик про те, як буде виглядати Заборонена мечеть в майбутньому.

Про це сообщвет Islam-today.

Як виявилося, саудівські експерти планують побудувати над Каабою висувний дах. Ініціатива ця, до речі, була сприйнята дуже неоднозначно. Віруючі заявили, що це «зруйнує історичний характер одного з найбільш священних місць ісламу».

Мусульмани, за їхніми словами, повинні молитися під відкритим небом, «щоб нічого не заважало милості Бога зійти на Землю».

Варто відзначити, що Мекка і Медіна не є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а тому саудівська влада має право проводити тут всі необхідні, на їхню думку, роботи.

Зведення ж даху, як виявилося, далеко не єдина зміна, яку незабаром буде вироблено в мусульманських святинях. Так, планується розширити комплекс Забороненої мечеті, побудувавши 6 нових поверхів для молитви. Крім того, тут додатково з'являться 21 тисяча туалетів, 860 ескалаторів і 24 ліфти для людей з обмеженими можливостями здоров'я.

 

Система Orphus
теги до статті:Іслам,Медіна,Мекка
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 26 жовтня 2017, 11:21

      Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам".

    • Учкудук | 26 жовтня 2017, 09:17

      Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б.

    • enzian | 25 жовтня 2017, 21:32

      Не бачить цієї руки той, хто не хоче бачити.

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 20:24

      Тоді Україна, в якій, до того ж, вкрай загострюються, затягнувшись у тугий вузол, соціальні, національні, а особливо релігійні суперечності і проблеми, опинилася в епіцентрі

    • velovs@ukr.net | 25 жовтня 2017, 19:31

      "Людина починає переосмислювати релігійний екслюзивізм. А відтак картина світу відходить від теоцентричної та стає антропоцентричною. Однак з подібним віянням часу згідні не всі, внаслідок чого

    Популярні статті місяця