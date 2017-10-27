Саудівська Аравія заявила про намір модернізувати Мекку

Влада Саудівської Аравії заявила про намір модернізувати головний для мусульман усього світу місто - Мекку. На міжнародному форумі «Майбутня інвестиційна ініціатива» був продемонстрований відеоролик про те, як буде виглядати Заборонена мечеть в майбутньому.

Про це сообщвет Islam-today.

Як виявилося, саудівські експерти планують побудувати над Каабою висувний дах. Ініціатива ця, до речі, була сприйнята дуже неоднозначно. Віруючі заявили, що це «зруйнує історичний характер одного з найбільш священних місць ісламу».

Мусульмани, за їхніми словами, повинні молитися під відкритим небом, «щоб нічого не заважало милості Бога зійти на Землю».

Варто відзначити, що Мекка і Медіна не є об'єктами Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, а тому саудівська влада має право проводити тут всі необхідні, на їхню думку, роботи.

Зведення ж даху, як виявилося, далеко не єдина зміна, яку незабаром буде вироблено в мусульманських святинях. Так, планується розширити комплекс Забороненої мечеті, побудувавши 6 нових поверхів для молитви. Крім того, тут додатково з'являться 21 тисяча туалетів, 860 ескалаторів і 24 ліфти для людей з обмеженими можливостями здоров'я.