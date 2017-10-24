- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Археологи припускають, що "Сліди Бога" виникли, коли ізраїльтяни входили в Землю Обітовану
26 жовтня 2017, 12:25 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
«Сліди Бога» – викладені з каміння гігантські фігури, схожі на відбитки сандалій – могли виникнути в період, коли стародавні ізраїльтяни входили в Землю Обітовану, вважають археологи. Назва загадкових артефактів – умовна, відзначають археологи, оскільки встановлено, що вони є справою рук людських, повідомляє УНІАН-релігії.
Однак, оскільки існує велика ймовірність, що вони з'явилися в часи Ісуса Навина, який після смерті Мойсея очолив вхід ізраїльтян в Землю Обітовану, їх цілком можна називати «слідами Бога» в фігуральному сенсі слова. Більшість дослідників вважають, що ці «сліди» дійсно були викладені Ісусом Навином і його послідовниками. «Слідів Бога» налічується шість. Усі вони розташовані в безпосередній близькості від річки Йордан, на західному березі. Розміри відбитків вражають: кожен з них перевершує по довжині два футбольних поля. Сайт WND наводить слова ізраїльського археолога Адама Зерталя, який вважає дивною їх структуру, розташовану на горі Евал – тієї, де за вказівкою Мойсея стародавні ізраїльтяни проголошували прокляття на порушників закону. У центрі цієї структури знаходиться гігантський вівтар розміром 10 на 7,5 метрів. Під час розкопок були знайдені обгорілі кістки тварин і попіл – це підтверджує гіпотезу про те, що тут відбувалися жертвоприношення. Зерталь вважає, що мова йде про один з вівтарів, споруджених Ісусом Навином після того як сини Ізраїлеві увійшли в Ханаан. Ці події описані в книзі Ісуса Навина (Нав. 8,30). На думку іншого археолога Адама Еліяху Берковица, форма сандалі була обрана невипадково.
Створюючи такі святилища, стародавні євреї хотіли втілити обітницю Бога, записану в книзі Второзаконня: «Кожне місце, на яке ступить нога ваша, буде ваше; від пустині й Ливану, від річки, річки Ефрату й аж до моря західного будуть межі ваші» (Второзак. 11, 24). Водночас збереження ряду «слідів Бога» викликає побоювання. Ізраїльські екологи б'ють на сполох у зв'язку з облаштуванням сміттєвого полігону всього в 200 метрах від «сліду», розташованого в Галгалах. «Використання важкої техніки на цьому звалищі неминуче призведе до їх руйнування», - переконаний директор Товариства захисту природи в Ізраїлі, Юдеї та Самарії Аріель Фільнер.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Єпископ Борис (Ґудзяк) про ІРС УКУ: Цей Інститут поставив високу планку для нашого супільства | 26 жовтня 2017, 13:42 | Релігія і суспільство |
Глава УГКЦ прокоментував конфлікт навколо храму Благовіщення у Коломиї | 26 жовтня 2017, 13:33 | Земельні і мaйнові проблеми |
Нунцій на Закарпатті освятив новий храм та зустрівся з угорськомовними священиками дієцезії | 26 жовтня 2017, 12:55 | Апостольська Нунціатура |
Археологи припускають, що "Сліди Бога" виникли, коли ізраїльтяни входили в Землю Обітовану | 26 жовтня 2017, 12:25 | Світові |
Глава УГКЦ у Великобританії відвідав громади у Стокпорті і Волвергамптоні | 26 жовтня 2017, 11:10 | Українці поза Україною |
Останні коментарі
- 26 жовтня 2017, 11:21
Ну щож: поживемо - побачимо, наскільки направду буде поміркованим і толерантним цей новий саудівський "поміркований іслам". |
- 26 жовтня 2017, 09:17
Такі "високоповажні" гості були присутні, що без них освячення не відбулося б.Ще б депутатів і міністрів запросили б. |
- 25 жовтня 2017, 21:32 |
- 25 жовтня 2017, 20:24
Тоді Україна, в якій, до того ж, вкрай загострюються, затягнувшись у тугий вузол, соціальні, національні, а особливо релігійні суперечності і проблеми, опинилася в епіцентрі |
- 25 жовтня 2017, 19:31
"Людина починає переосмислювати релігійний екслюзивізм. А відтак картина світу відходить від теоцентричної та стає антропоцентричною. Однак з подібним віянням часу згідні не всі, внаслідок чого |
Популярні статті місяця
16 жовтня 2017, 12:18 | Релігія і політика | 21 жовтня 2017, 23:11
УПЦ КП звинуватила священиків з УПЦ (МП) за участь у Синоді РПЦ та хвальбі Путіна
9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 11 жовтня 2017, 17:49
Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження
11 жовтня 2017, 12:15 | Релігія і політика | 16 жовтня 2017, 19:48
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 23 жовтня 2017, 17:29
Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
20 жовтня 2017, 09:55 | Релігія і політика | 24 жовтня 2017, 13:47
У Кропивницькому збирають підписи під листом щодо антиукраїнської діяльності УПЦ (МП)
Коментарі