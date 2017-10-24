Археологи припускають, що "Сліди Бога" виникли, коли ізраїльтяни входили в Землю Обітовану

«Сліди Бога» – викладені з каміння гігантські фігури, схожі на відбитки сандалій – могли виникнути в період, коли стародавні ізраїльтяни входили в Землю Обітовану, вважають археологи. Назва загадкових артефактів – умовна, відзначають археологи, оскільки встановлено, що вони є справою рук людських, повідомляє УНІАН-релігії.

Однак, оскільки існує велика ймовірність, що вони з'явилися в часи Ісуса Навина, який після смерті Мойсея очолив вхід ізраїльтян в Землю Обітовану, їх цілком можна називати «слідами Бога» в фігуральному сенсі слова. Більшість дослідників вважають, що ці «сліди» дійсно були викладені Ісусом Навином і його послідовниками. «Слідів Бога» налічується шість. Усі вони розташовані в безпосередній близькості від річки Йордан, на західному березі. Розміри відбитків вражають: кожен з них перевершує по довжині два футбольних поля. Сайт WND наводить слова ізраїльського археолога Адама Зерталя, який вважає дивною їх структуру, розташовану на горі Евал – тієї, де за вказівкою Мойсея стародавні ізраїльтяни проголошували прокляття на порушників закону. У центрі цієї структури знаходиться гігантський вівтар розміром 10 на 7,5 метрів. Під час розкопок були знайдені обгорілі кістки тварин і попіл – це підтверджує гіпотезу про те, що тут відбувалися жертвоприношення. Зерталь вважає, що мова йде про один з вівтарів, споруджених Ісусом Навином після того як сини Ізраїлеві увійшли в Ханаан. Ці події описані в книзі Ісуса Навина (Нав. 8,30). На думку іншого археолога Адама Еліяху Берковица, форма сандалі була обрана невипадково.

Створюючи такі святилища, стародавні євреї хотіли втілити обітницю Бога, записану в книзі Второзаконня: «Кожне місце, на яке ступить нога ваша, буде ваше; від пустині й Ливану, від річки, річки Ефрату й аж до моря західного будуть межі ваші» (Второзак. 11, 24). Водночас збереження ряду «слідів Бога» викликає побоювання. Ізраїльські екологи б'ють на сполох у зв'язку з облаштуванням сміттєвого полігону всього в 200 метрах від «сліду», розташованого в Галгалах. «Використання важкої техніки на цьому звалищі неминуче призведе до їх руйнування», - переконаний директор Товариства захисту природи в Ізраїлі, Юдеї та Самарії Аріель Фільнер.