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Саудівська Аравія хоче повернутися до "помірного ісламу"
26 жовтня 2017, 10:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Спадкоємний принц Саудівської Аравії Мохаммед ібн Салман заявив, що повернення до "поміркованого ісламу" є ключем до його плану із модернізації королівства, інформує BBC-Україна.
За його словами, 70% населення країни становлять люди віком до 30 років, і вони хочуть "життя, в якому наша релігія зумовлює толерантність".
Принц пообіцяв "дуже швидко знищити залишки екстремізму".
Він сказав про це після оголошення про інвестування 500 мільярдів доларів у нове місто та бізнес-зону.
Місто під назвою NEOM буде розташоване на 26,5 тисячах квадратних кілометрів південно-західного узбережжя Червоного моря Саудівської Аравії, поблизу Єгипту та Йорданії.
Королівська сім'я Саудівської Аравії та релігійна верхівка дотримуються жорсткої форми ісламу - течії сунізму, відомої як ваххабізм, а король позиціонує себе як охоронець двох святих місць Ісламу.
У королівстві суворо дотримуються ісламських кодексів поведінки та одягу.
Минулого року принц Мохаммед презентував широкомасштабний план соціальних та економічних змін у залежній від видобутку нафти країни під назвою "Бачення 2030".
У рамках цих реформ 32-річний лідер запропонував часткову приватизацію державної нафтової компанії Saudi Aramco та створення найбільшого в світі суверенного фонду капіталу.
У вересні його батько король Салман оголосив, що наступного року скасують заборону на водіння авто для жінок, незважаючи на тривале протистояння релігійних консерваторів.
Уряд також хоче інвестувати в розважальний сектор. Знову проводитимуть концерти, а кінотеатри, як очікують, відновлять роботу.
Принц Мохаммед виступив на захист реформ під час економічної конференції в Ер-Ріяді у вівторок, де зібралися іноземні інвестори та чиновники.
"Ми повертаємося до того, чим були раніше, - країни помірного ісламу, яка відкрита для всіх релігій, традицій та людей з усього світу", - сказав він.
"Ми хочемо жити нормальним життям. Життям, в якому наша релігія зумовлює толерантність, наші традиції доброти", - додав він.
"Чесно кажучи, ми не витрачатимемо наступні 30 років нашого життя на деструктивні ідеї, а знищимо їх нині", - також сказав принц.
Мохаммед Ібн Салман наголосив, що Саудівська Аравія "не була такою до 1979 року", коли в Ірані відбулася ісламська революція, а бойовики окупували Велику мечеть Мекки.
Після цього громадські розваги в Саудівській Аравії заборонили, а духовенству надали більше контролю над суспільним життям.
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