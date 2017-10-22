Археологи знайшли скелети, які стали підтвердженням страшного стародавнього ритуалу

24 жовтня 2017, 11:08 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Археологи знайшли на перуанському нагір'ї Пакопампа поховання зі скелетами людей віком кілька тисяч років, загиблих, через незвичайний релігійний ритуал. Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "The Independent".

Вчені виявили на кістках віком 3 тисячі років сліди травм різної тяжкості. Крім того, багато людей загинули після численних ударів по голові. Фахівці з'ясували, що причиною цього було "ритуальне побиття", що є нехарактерним для народів, які населяли Південну Америку 3-5 тисяч років тому.

Враховуючи археологічний контекст (останки були вилучені з місць церемоніальних практик), так як і розподіл травм серед представників обох статей, цілком ймовірно, що ритуали, а не війна або напад, були причинами травм", - заявляє дослідницька група на чолі з Томохитой Нагаокой. При цьому, археологи ламають голову над тим, яке значення мало ритуальне нанесення травм.

Цікаво те, що в деяких випадках побої успішно заліковувалися, а це значить, вважають дослідники, що побиття до смерті не було метою обряду. Крім того, археологи провели порівняльний аналіз знайдених в Пакопампі останків зі скелетами людей з деяких давніх перуанських цивілізацій, наприклад Чінчорро, що жили на узбережжі Тихого океану з 7000 по 1600 рр. до н. е. Знайдені на кістяках Чінчорро травми є "результатом конфлікту", а не ритуалу.

Ще однією ознакою того, що знайдені в Пакопампі люди загинули від ритуальних травм, стали сліди на їх черепах. "Ці види травм припускають навмисні й повторні удари, які були причиною (загибелі), а не нещасними випадками", - зазначають археологи. Можливо, як вважають дослідники, за допомогою таких ритуалів правляча еліта співвідносила себе з хижими тваринами, щоб показати населенню свою могутність. За словами вчених, відкриття в Пакопампі допоможе по-новому подивитися на практики людських жертвоприношень та їх місце в суспільствах доколумбової Америки.

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теги до статті:Археологія
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