Археологи знайшли скелети, які стали підтвердженням страшного стародавнього ритуалу

Археологи знайшли на перуанському нагір'ї Пакопампа поховання зі скелетами людей віком кілька тисяч років, загиблих, через незвичайний релігійний ритуал. Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на "The Independent".

Вчені виявили на кістках віком 3 тисячі років сліди травм різної тяжкості. Крім того, багато людей загинули після численних ударів по голові. Фахівці з'ясували, що причиною цього було "ритуальне побиття", що є нехарактерним для народів, які населяли Південну Америку 3-5 тисяч років тому.

Враховуючи археологічний контекст (останки були вилучені з місць церемоніальних практик), так як і розподіл травм серед представників обох статей, цілком ймовірно, що ритуали, а не війна або напад, були причинами травм", - заявляє дослідницька група на чолі з Томохитой Нагаокой. При цьому, археологи ламають голову над тим, яке значення мало ритуальне нанесення травм.

Цікаво те, що в деяких випадках побої успішно заліковувалися, а це значить, вважають дослідники, що побиття до смерті не було метою обряду. Крім того, археологи провели порівняльний аналіз знайдених в Пакопампі останків зі скелетами людей з деяких давніх перуанських цивілізацій, наприклад Чінчорро, що жили на узбережжі Тихого океану з 7000 по 1600 рр. до н. е. Знайдені на кістяках Чінчорро травми є "результатом конфлікту", а не ритуалу.

Ще однією ознакою того, що знайдені в Пакопампі люди загинули від ритуальних травм, стали сліди на їх черепах. "Ці види травм припускають навмисні й повторні удари, які були причиною (загибелі), а не нещасними випадками", - зазначають археологи. Можливо, як вважають дослідники, за допомогою таких ритуалів правляча еліта співвідносила себе з хижими тваринами, щоб показати населенню свою могутність. За словами вчених, відкриття в Пакопампі допоможе по-новому подивитися на практики людських жертвоприношень та їх місце в суспільствах доколумбової Америки.