У Франції судять батьків, які назвали свою дитину Джихадом

24 жовтня 2017, 11:36 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Франції суд почав розгляд справи щодо пари міста Тулуза, яка вирішила назвати новонароджену дитину Джихадом.

Дитина народилася 2 серпня 2017 року у Тулузі. Незабаром батьки новонародженого почали оформляти документи, і міська влада висловила стурбованість щодо ім'я дитини, звернувшись до головної прокуратури Франції, повідомляє Громадське з посиланням на BFM.TV

Відповідно до 57-ї статті французького цивільного кодексу, батьки можуть давати будь-яке ім'я своїй дитині, але таке, що не «суперечитиме інтересам дитини».

«Джихад» з арабської перекладається як «зусилля, боротьба», а також є одним із основних понять в ісламі.

Часто під цим поняттям розуміють «священну війну», яку ведуть мусульмани з метою поширення ісламу.

Французькі ЗМІ пишуть, що це вже не перший подібний випадок, коли батьки хочуть назвати свою дитину Джихадом. Однак вперше в зв'язку з цим розпочато судовий розгляд.

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теги до статті:Іслам в Європі
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    • b111 | 24 жовтня 2017, 11:10

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    • velovs@ukr.net | 24 жовтня 2017, 08:38

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    • Михаил | 24 жовтня 2017, 02:28

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    • velovs@ukr.net | 23 жовтня 2017, 19:49

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