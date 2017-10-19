Через напади на мечеті в Афганістані загинуло щонайменше 70 людей

Одразу в двох мечетях в Афганістані відбулися напади у п’ятницю, 20 жовтня. Один напад стався у Кабулі, інший - у провінції Гор. У Кабулі трагедія відбулася під час п’ятничної молитви в шиїтській мечеті «Імам Заман» у районі Дашт-е-Барчі. Тут, за повідомленнями поліції, загинули щонайменше 39 людей, 45 поранені.

Напад у провінції Гор відбувся в сунітській мечеті. Тут, за офіційними даними, загинули щонайменше 33 людини, 10 поранені. Місцева влада повідомляє, що мішенню був командир, що воює проти талібів, який перебував у мечеті.

Наразі, як інформує “Радіо Свобода”, ніхто відповідальності за напади не взяв. Раніше за побідними атаками стояли угруповання «Талібан» та «Ісламська держава».

Напад сталися за день після того, як у результаті атаки угруповання «Талібан» на військову базу у Кандагарі загинули 43 військових.