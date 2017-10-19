Через напади на мечеті в Афганістані загинуло щонайменше 70 людей

21 жовтня 2017, 09:55 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Одразу в двох мечетях в Афганістані відбулися напади у п’ятницю, 20 жовтня. Один напад стався у Кабулі, інший - у провінції Гор. У Кабулі трагедія відбулася під час п’ятничної молитви в шиїтській мечеті «Імам Заман» у районі Дашт-е-Барчі. Тут, за повідомленнями поліції, загинули щонайменше 39 людей, 45 поранені.

 

Напад у провінції Гор відбувся в сунітській мечеті. Тут, за офіційними даними, загинули щонайменше 33 людини, 10 поранені. Місцева влада повідомляє, що мішенню був командир, що воює проти талібів, який перебував у мечеті.

 

Наразі, як інформує “Радіо Свобода”, ніхто відповідальності за напади не взяв. Раніше за побідними атаками стояли угруповання «Талібан» та «Ісламська держава».

Напад сталися за день після того, як у результаті атаки угруповання «Талібан» на військову базу у Кандагарі загинули 43 військових.

 

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теги до статті:Тероризм
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    Останні коментарі

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 14:30

      Всю эту череду сакральных жертв объединяет главное: все жертвы являются жизнями или судьбами людей и принесены служителями культа, а значит имеют чётко выраженный ритуальный характер. Исходя из этого

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 11:18

      Т.е. если Денисенко(Филарет) украл УПЦ у РПЦ, то УПЦ МП в свою очередь уже украла УПЦ у Денисенко (Филарета). Если ВОР крадёт у ВОРА это никак не может служить для него оправданием ЕГО ЖЕ воровства и

    • velovs@ukr.net | 21 жовтня 2017, 11:18

      https://www.youtube.com/watch?time_continue=2743&v=QFsiKLKCIuM

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 10:45

      Итак, остаётся не решённым только один вопрос: какую же сакральную жертву приносит УПЦ МП???? Как соучастник проекта УПЦ и как неотъемлимая часть планов Денисенко (Филарета) по созданию поместной

    • Василий Петров | 21 жовтня 2017, 10:43

      Т.о. Денисенко (Филарет) не просто ВОР потому, что украл УПЦ у РПЦ, он ещё и ГРЯЗНЫЙ убийца потому, что палач собственного народа, который в угоду своим амбициям и своему проекту УПЦ развязал войну

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