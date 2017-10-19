У Болгарії пропонують нові закони, що завадять поширенню радикального ісламу

Болгарія повинна посилити правила щодо іноземного фінансування релігійних громад та обмежити візити іноземних клериків, щоб запобігти потенційному поширенню радикального ісламу.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Болгарії Красимір Каракачанов, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Виявляється, що проблеми, які ми бачимо в ряді європейських країн, вже існують у Болгарії", - сказав Каракачанов після зустрічі, де обговорювалися питання про те, як запобігти поширенню радикального ісламу в країні.

Він сказав, що "надзвичайно ліберальні" закони дозволяють розповсюдження нетрадиційного ісламу шляхом приватного забезпечення освіти та навчання.

"Це, в основному, ... фінансування приватних структур релігійних громад, які намагаються реалізувати політичний вплив у країні", - сказав Каракачанов.

Каракачанов висловив пропозиції до парламенту про внесення змін до законів про релігію та освіту, а також до кримінального кодексу до кінця року.

Він є співголовою націоналістичного партії "Об’єднані патріоти", молодшого партнера у коаліційному уряді, який відомий своєю жорсткою риторикою щодо міграції та ромської культури.

Болгарія має одну з найбільших мусульманських громад в Європі, яка становить близько 12% населення країни.