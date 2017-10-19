У Болгарії пропонують нові закони, що завадять поширенню радикального ісламу

20 жовтня 2017, 12:44 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Болгарія повинна посилити правила щодо іноземного фінансування релігійних громад та обмежити візити іноземних клериків, щоб запобігти потенційному поширенню радикального ісламу.

Про це заявив віце-прем'єр-міністр Болгарії Красимір Каракачанов, повідомляє Європейська правда з посиланням на Reuters.

"Виявляється, що проблеми, які ми бачимо в ряді європейських країн, вже існують у Болгарії", - сказав Каракачанов після зустрічі, де обговорювалися питання про те, як запобігти поширенню радикального ісламу в країні.

Він сказав, що "надзвичайно ліберальні" закони дозволяють розповсюдження нетрадиційного ісламу шляхом приватного забезпечення освіти та навчання.

"Це, в основному, ... фінансування приватних структур релігійних громад, які намагаються реалізувати політичний вплив у країні", - сказав Каракачанов.

Каракачанов висловив пропозиції до парламенту про внесення змін до законів про релігію та освіту, а також до кримінального кодексу до кінця року.

Він є співголовою націоналістичного партії "Об’єднані патріоти", молодшого партнера у коаліційному уряді, який відомий своєю жорсткою риторикою щодо міграції та ромської культури.

Болгарія має одну з найбільших мусульманських громад в Європі, яка становить близько 12% населення країни.

 

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теги до статті:Іслам в Європі
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