У Росії порушили справу про образу почуттів атеїстів

19 жовтня 2017, 12:25 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

У Краснодарі вперше в історії Росії завели справу про образу почуттів атеїстів. Обвинувачення висунули проти поета Максима Дроздова. Про це у Facebook 18 жовтня повідомив його адвокат Олексій Аванесян, пише видання Гордон.

Причиною порушення справи, за його словами, став рядок у вірші: "Людей нет хуже мерзких атеистов, мы все же инквизицию вернем!".

Як заявив захисник Дроздова, поет так висміював "ситуацію з масовою образою почуттів вірян".

У Слідчому комітеті у Краснодарському краї зазначили, що справу завели за ч. 1 ст. 282 Кримінального кодексу РФ (розпалювання ненависті або ворожнечі, приниження людської гідності).

До 2013 року в Росії образа релігійних почуттів була адміністративним правопорушенням. У червні 2013 року ухвалили поправки про збільшення відповідальності "за образу почуттів вірян". Поправки також установлюють кримінальну відповідальність у вигляді позбавлення волі за "публічні дії, що виражають явну неповагу до суспільства і здійснені з метою образи релігійних почуттів вірян".

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теги до статті:Атеїзм,Державно-конфесійні стосунки в Росії,Судочинство
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