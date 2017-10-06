Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі

17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує офіційну зміну статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини кожного дня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Під керівництвом грецького митрополита Амвросіоса Калавріта, консервативного православного єпископа, священики у своїх єпархіях вирішили, що починаючи із неділі, до суботи, вони битимуть у церковні дзвони кожного дня опівдні по три хвилини у західній єпархії країни.

Грецьке духівництво також закликало до скасування "антихристиянського" та "антигрецького" закону.

Закон, прийнятий парламентом 10 жовтня, дозволяє грекам у віці від 15 років змінити «гендер», зазначений у їхніх посвідченнях та інших офіційних документах за спрощеною процедурою в суді. Досі їм доводилося підтверджувати, що вони пройшли хірургічну операцію зі зміни статі та пройшли психіатричну оцінку.

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теги до статті:Гендер,Релігія і суспільство
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Коментарі

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  • velovs@ukr.net | 17 жовтня 2017, 15:42
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    От усю цю "гендерсько"-збоченську гидоту (по суті, тоталітарно-гйську диктатуру) певні - впливові (антихристиянські) ліберастно-політкоректні кола ЄС та їхні адвокати й лобісти в Україні (будь-що) намагаються - причому, в її ПОВНОМУ об'ємі - ЗАКОНОДАВЧО і ПРАКТИЧНО запровадити і в нашій незалежній державі... А от нині чинна - олігархічно-корумпована (кондитерська та ін.) владно-бізнесова мафія в Україні, як бачимо, всіляко їм у цьому підігрує і сприяє...

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Останні коментарі

  • velovs@ukr.net | 17 жовтня 2017, 15:42

    От усю цю "гендерсько"-збоченську гидоту (по суті, тоталітарно-гйську диктатуру) певні - впливові (антихристиянські) ліберастно-політкоректні кола ЄС та їхні адвокати й лобісти в Україні

  • Александр Инмаркет | 17 жовтня 2017, 11:36

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  • Roman Dubec | 17 жовтня 2017, 10:57

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