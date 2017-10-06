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Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі
17 жовтня 2017, 13:30 | Світові | 1 | | Код для блогу | |
Грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує офіційну зміну статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини кожного дня.
Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.
Під керівництвом грецького митрополита Амвросіоса Калавріта, консервативного православного єпископа, священики у своїх єпархіях вирішили, що починаючи із неділі, до суботи, вони битимуть у церковні дзвони кожного дня опівдні по три хвилини у західній єпархії країни.
Грецьке духівництво також закликало до скасування "антихристиянського" та "антигрецького" закону.
Закон, прийнятий парламентом 10 жовтня, дозволяє грекам у віці від 15 років змінити «гендер», зазначений у їхніх посвідченнях та інших офіційних документах за спрощеною процедурою в суді. Досі їм доводилося підтверджувати, що вони пройшли хірургічну операцію зі зміни статі та пройшли психіатричну оцінку.
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- 17 жовтня 2017, 15:42| Коментувати коментар
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