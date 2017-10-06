Грецьке духівництво щоденно битиме у дзвони через закон про зміну статі

Грецьке духівництво на знак протесту проти закону, що полегшує офіційну зміну статі, протягом тижня битиме у дзвони по три хвилини кожного дня.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на The Associated Press.

Під керівництвом грецького митрополита Амвросіоса Калавріта, консервативного православного єпископа, священики у своїх єпархіях вирішили, що починаючи із неділі, до суботи, вони битимуть у церковні дзвони кожного дня опівдні по три хвилини у західній єпархії країни.

Грецьке духівництво також закликало до скасування "антихристиянського" та "антигрецького" закону.

Закон, прийнятий парламентом 10 жовтня, дозволяє грекам у віці від 15 років змінити «гендер», зазначений у їхніх посвідченнях та інших офіційних документах за спрощеною процедурою в суді. Досі їм доводилося підтверджувати, що вони пройшли хірургічну операцію зі зміни статі та пройшли психіатричну оцінку.