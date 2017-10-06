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Францисканці відзначать 800-річчя своєї присутності на Святій землі
12 жовтня 2017, 11:20 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Францисканський кустод Святої землі фра Франческо Паттон (Francesco Patton) оголосив, що францисканські монахи Святої землі святкуватимуть 800-річчя своєї присутності на Близькому Сході триденною конференцією і низкою урочистих богослужінь та зустрічей в Старому місті Єрусалиму. Про це повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на агентство Fides.
"Як францисканці ми розглядаємо ці вісім століть як прояв Божого Провидіння, вірності й доброти по відношенню до нас, тому що Він вибрав простий, бідний, але колоритний церковний інструмент, який час від часу стає трохи брудним, щоб тривала не наша історія, але Його власна, яка завжди є історією спасіння", - патетично заявив фра Паттон.
Генеральний служитель Ордена молодших братів фра Майкл Перрі (Michael Perry) відкриє святкування ювілею літургійної церемонією, яка відбудеться 16 жовтня у церкві Святого Спасителя. Наступного дня префект Конгрегації у справах східних церков кардинала Леонардо Сандрі (Leonardo Sandri ) говоритиме про "Ролі францисканців у Святій землі", а день 18 жовтня буде присвячений роздумам про значення фресок у Верхній базиліці Св. Франциска в Ассізі. Копії фресок демонструються з травня цього року біля входу в курію францисканської кустодії Святої землі.
Урочистості з нагоди 800-ї річниці францисканської присутності на Близькому Сході почалися в червні, коли монахи звершили спеціальне ювілейне паломництво в Акру, місце першого прибуття францисканців у Святу землю в 1217 році.
Перші францисканські ченці висадилися в Акрі в 1217 році на чолі з фра Елією та Кортоной. З тих пір ченці Францисканського ордена присвячують свою діяльність в Святій землі охороні місць, важливих для християнства, і наданню допомоги місцевим жителям.
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