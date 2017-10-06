"Чудодійний" стілець відомого рабина виставили на аукціон за 200 тис. шекелів

12 жовтня 2017, 11:11 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Два ультраортодоксальних бізнесмена виставили на аукціон стілець  духовного лідера партії ШАС колишнього головного сефардського рабина Ізраїлю Овадія Йосефа, який помер чотири роки тому. Стартова ціна стільця, якому приписуються чудові властивості, становить 200 тисяч шекелів, повідомляє Newsru.

Овадья_Йосеф.jpg

На цьому стільці рабин багато років читав проповіді в синагозі "Яздим" в Єрусалимі.

Стілець був викуплений після смерті рабина. Через віру в його чудодійні властивості, стілець возили по всьому Ізраїлю. За чотири роки в ньому встигли посидіти десятки тисяч людей. Він використовувався на весіллях, родинних і публічних заходах, на передвиборних заходах партії ШАС.

Система Orphus
теги до статті:Овадій Йосеф
Рейтинг
0
0
0коментарів

Коментарі

додати коментар 

    Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти

    Останні новини

    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 12 жовтня 2017, 11:52

      Интересно: а что они, римо-католики, будут делать с таким количеством, по сути, ПУСТУЮЩИХ храмов?! А что касается протестантов, то, думаю, они сами - без посторонних "советов" и

    • velovs@ukr.net | 12 жовтня 2017, 11:37

      Похоже на шизофрению...

    • Михаил | 12 жовтня 2017, 03:10

      Не 2, а все 23 храма надо вернуть Святой Римской Церкви! А особенно если что-то было передано протестантам - им не нужны ни храмы, ни алтари, пусть молятся в любом сарае или сортире!

    • Михаил | 12 жовтня 2017, 03:02

      Враги рода человеческого это Путин и Денисенко!

    • Михаил | 12 жовтня 2017, 01:37

      По российскому ТВ во всех передачах постоянно обсуждают, как США с утра до вечера думают только о России, обсуждают Россию, планируют козни против России, пакостят России. Как будто у США нет других

    Популярні статті місяця