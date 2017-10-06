"Чудодійний" стілець відомого рабина виставили на аукціон за 200 тис. шекелів

Два ультраортодоксальних бізнесмена виставили на аукціон стілець духовного лідера партії ШАС колишнього головного сефардського рабина Ізраїлю Овадія Йосефа, який помер чотири роки тому. Стартова ціна стільця, якому приписуються чудові властивості, становить 200 тисяч шекелів, повідомляє Newsru.

На цьому стільці рабин багато років читав проповіді в синагозі "Яздим" в Єрусалимі.

Стілець був викуплений після смерті рабина. Через віру в його чудодійні властивості, стілець возили по всьому Ізраїлю. За чотири роки в ньому встигли посидіти десятки тисяч людей. Він використовувався на весіллях, родинних і публічних заходах, на передвиборних заходах партії ШАС.