Під час благодійного обіду з Папою Римським втекли двоє ув’язнених

Двоє ув’язнених італійської в’язниці втекли під час благодійного обіду з Папою Римським Франциском. Особи втікачів і злочини, за які вони відбували покарання, поки не повідомляються, проте відомо, що вони вважаються соціально небезпечними рецидивістами.

Як інформують місцеві ЗМІ, інцидент стався 8 жовтня під час візиту понтифіка в Болонью, – повідомляють РІА Новини.

У програмі візиту понтифіка значився обід за участю тисячі осіб: безхатченків, малозабезпечених, іммігрантів і ув’язнених місцевих виправних установ. Після закінчення заходу керівництво одного з них недорахувалася двох підопічних.

З’ясувалося, що на обід вони навіть не потрапили. Чоловіки, обидва родом з Неаполя, «випарувалися» після того, як відвернули увагу волонтерів, що працювали на обіді, які супроводжували гостей на місце.