Під час благодійного обіду з Папою Римським втекли двоє ув’язнених

12 жовтня 2017, 10:01 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Двоє ув’язнених італійської в’язниці втекли під час благодійного обіду з Папою Римським Франциском. Особи втікачів і злочини, за які вони відбували покарання, поки не повідомляються, проте відомо, що вони вважаються соціально небезпечними рецидивістами.

Як інформують місцеві ЗМІ, інцидент стався 8 жовтня під час візиту понтифіка в Болонью, – повідомляють РІА Новини.

У програмі візиту понтифіка значився обід за участю тисячі осіб: безхатченків, малозабезпечених, іммігрантів і ув’язнених місцевих виправних установ. Після закінчення заходу керівництво одного з них недорахувалася двох підопічних.

З’ясувалося, що на обід вони навіть не потрапили. Чоловіки, обидва родом з Неаполя, «випарувалися» після того, як відвернули увагу волонтерів, що працювали на обіді, які супроводжували гостей на місце.

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теги до статті:Франциск (Хорхе Маріо Берґольйо)
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    Останні коментарі

    • velovs@ukr.net | 12 жовтня 2017, 11:52

      Интересно: а что они, римо-католики, будут делать с таким количеством, по сути, ПУСТУЮЩИХ храмов?! А что касается протестантов, то, думаю, они сами - без посторонних "советов" и

    • velovs@ukr.net | 12 жовтня 2017, 11:37

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    • Михаил | 12 жовтня 2017, 03:10

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    • Михаил | 12 жовтня 2017, 03:02

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    • Михаил | 12 жовтня 2017, 01:37

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