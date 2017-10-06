Поляки масово помолилися на кордонах, щоб іслам не зруйнував Європу

У Польщі 7 жовтня провели так званий день молитов, у якому взяли участь десятки тисяч вірних Римо-Католицької Церкви.

Їх закликали збиратися в заздалегідь визначених місцях на кордонах країни, щоб спільно помолитися за порятунок Польщі і всього християнства, інформує ВВС-Україна.

Керівництво Церкви стверджує, що ця подія була виключно релігійна, проте існують побоювання, що таким чином Церква благословляє відмову польської влади впускати в країну мігрантів-мусульман.

День молитов був приурочений до річниці перемоги над турками-османами в морській битві при Лепанто в 1571 році.

На відведені під молитви місця на кордонах автобуси доставили тисячі вірних із понад 300 католицьких парафій по всій Польщі.

"Ми приїхали на кордон Польщі, щоб помолитися за поляків і за весь світ, - заявила одна з учасниць цього заходу. - Ми хочемо, щоб наша католицька віра не зникла, щоб наші діти жили в мирі, щоб наші брати в інших країнах зрозуміли, що наша віра непохитна".

Польський радіожурналіст Матеуш Марановський заявив, що бере участь у масовій молитві, щоб подякувати Діві Марії за свого передчасно народженого малюка. За його словами, тільки в Гдині в дні молитви взяло участь близько 300 вірних.

"Спочатку я хотів молитися на самоті на березі моря, але виявилося, що безліч людей із сусідніх парафій теж прийшли сюди на пляж, щоб взяти участь у цій події", - сказав він.

65-річна Галина Котарська каже, що хотіла прочитати молитву подяки в зв'язку з тим, що її син вцілів в автокатастрофі, але при цьому вона також молилася за виживання християнства в Європі.

"Іслам хоче зруйнувати Європу, - наводить її слова кореспондент агентства АР. - Мусульмани хочуть навернути нас в свою віру".

Деякі священики і богослови виступили із заявами про те, що цей захід може бути сприйнятий як свідчення підтримки Католицькою Церквою відмови уряду Польщі приймати біженців з мусульманських країн. Більшість поляків підтримують цю політику.

Однак організатори дня молитов наполягають на тому, що він не був спрямований проти когось чи проти чогось.

Молитовні місця на кордоні, за їхніми словами, були обрані тільки для того, щоб підкреслити, що молитви будуть спрямовані всьому світу.

Польща - поряд з Угорщиною і Чехією - відмовляється брати участь в домовленості ЄС від 2015 року, яка передбачає введення квот на прийом біженців із Сирії та інших країн, де відбуваються збройні конфлікти, щоб полегшити становище Італії та Греції, які беруть більшу частину мігрантів у зв'язку зі своїм географічним розташуванням.

Позиція влади Польщі пішла врозріз з позицією Ватикану: Папа Франциск під час візиту до Польщі минулого року закликав до більшої терпимості у ставленні до мігрантів. Єпископи закликали уряд Польщі надати допомогу деяким сирійським біженцям, однак політики цей заклик не підтримали.