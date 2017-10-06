Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження

9 жовтня 2017, 09:12 | Світові | 1 |   | Код для блогу |  | 

Французький економіст Чарльз Гав оприлюднив дослідження, згідно з яким за два покоління біле населення Франції та іншої частини старої Європи поступиться місце мусульманським більшості, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на The Washington Times.

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При дослідженні вчений спирався на демографічні тенденції в Європі.

Гав заявив про «зникнення європейського населення», бо чисельність корінних народів скорочуються, в той час як мусульмани продовжують демонструвати стійкий коефіцієнт народжуваності. Гав приводить в роботі цифри, за якими у Франції на одну європейську жінку припадає 1,4 дитини, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сьогоднішній день в країні проживають 67 мільйонів чоловік, з яких 10% становлять мусульмани.

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теги до статті:Мусульмани
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Коментарі

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  • Fr. Valerii | 9 жовтня 2017, 11:29
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    І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з кораном можуть одночасно мати чотирьох жінок, і розлучатись безліч разів, замінюючи одних жінок на інших, тобто жити у неприхованій розпусті, народжують значно більше, тобто плодяться і розмножуються. (3) Обидва процеси очолює і фінансує уряд ЄС.

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Останні коментарі

  • Fr. Valerii | 9 жовтня 2017, 11:29

    І не дивно. (1) Європейці, які у більшості тяжіють або толерантно ставляться до гомосексуалізму, тобто до Содомського гріху, не хочуть народжувати, і тому вироджуються. (2) Мусульмани, які згідно з

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