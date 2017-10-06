Через 40 років мусульмани стануть домінувати в Європі - дослідження

Французький економіст Чарльз Гав оприлюднив дослідження, згідно з яким за два покоління біле населення Франції та іншої частини старої Європи поступиться місце мусульманським більшості, повідомляє УНІАН-релігії з посиланням на The Washington Times.

При дослідженні вчений спирався на демографічні тенденції в Європі.

Гав заявив про «зникнення європейського населення», бо чисельність корінних народів скорочуються, в той час як мусульмани продовжують демонструвати стійкий коефіцієнт народжуваності. Гав приводить в роботі цифри, за якими у Франції на одну європейську жінку припадає 1,4 дитини, а на мусульманку — 3,4 — 4. На сьогоднішній день в країні проживають 67 мільйонів чоловік, з яких 10% становлять мусульмани.