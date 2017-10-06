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Загублену 500 років тому печатку царя Соломона, знайшли у «чорного археолога»
7 жовтня 2017, 11:42 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Як повідомляє англійське видання The Sun, турецькі поліцейські в провінції Ізмір вилучили печатку царя Соломона, яка вважалася загубленою останні 500 років, під час обшуку в будинку одного з тих, хто займається контрабандою «чорних археологів».
Разом з бронзовою печаткою були знайдені також золота фігурка бика, чотири золоті та одна металева табличка, найдавніший екземпляр Тори та інші стародавні предмети, пишуть fakty.ua
Затриманого допитують з метою з'ясувати, як до нього потрапили всі ці речі.
Легендарний цар Соломон, який був першим власником печатки, правив Ізраїлем ще за тисячу років до народження Ісуса Христа. Згідно з легендою, печатка наділяла свого власника магічними вміннями - в тому числі здатністю розуміти мову тварин, а також владою над демонами.
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