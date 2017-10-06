- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
У Тель-Авіві до свята Суккот побудували величезний шалаш
6 жовтня 2017, 11:46 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
До свята Суккот громада «Бейт Тефилах» побудувала в Тель-Авіві «найбільшу в світі» сукку. Як повідомляє «УНІАН-релігії» з посиланням на проект «Єврейські новини», очікується, що її відвідають 25 тисяч осіб.
Шалаш площею 700 кв. м. розташований у Тель-Авівського порту. «На святкування запрошені гості з різних прошарків ізраїльського суспільства: ортодокси, реформісти, ефіопські євреї й араби. У нас буде місце для всіх. Ми плануємо і релігійні церемонії, але головне - це зібратися всім разом», - сказав рабин «Бейт Тефилаха» Естебан Готфрід.
Всього тут пройде 72 заходи, включаючи заняття з йоги, танці, лекції, музичні виступи та заняття для дітей. «Бейт Тефилах» будують величезну сукку вже п'ятий рік поспіль. Будівництво цієї споруди займає вісім днів. Сукка, встановлена владою Єрусалима поруч з будівлею мерії, площею 1 тис. кв. м. все ж більше тель-авівської. Там очікують 100 тис. гостей.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
У Львові пройде міжнародна конференція Pax Romana | 6 жовтня 2017, 14:44 | Конференції, семінари, дослідження |
У Трускавці встановили 12-метрову статую Ісуса Христа | 6 жовтня 2017, 13:05 | Релігія та культура |
Молитовник єдності християн представили у Львові | 6 жовтня 2017, 12:25 | Теологія і релігійна освіта | |
У Тель-Авіві до свята Суккот побудували величезний шалаш | 6 жовтня 2017, 11:46 | Світові |
УГКЦ передала для Казахстану пам’ятний знак депортованим українцям, який відкриють у Караганді | 6 жовтня 2017, 10:35 | Українці поза Україною |
Останні коментарі
- 6 жовтня 2017, 16:24
Архієпископ правий, особливо про храми, власність, моральне право і згоду на храми. Але вина в такому стані речей лежить на всіх християнських конфесіях в тому числі і на римо-католиках. Джерелом |
- 6 жовтня 2017, 15:51
Не риторичне запитання: інтелект, фінанси, чи посвідчення?... |
- 6 жовтня 2017, 12:44
Мокшицький це два в одному: Польський нацист + Кремлівський комуніст. |
- 5 жовтня 2017, 16:48
Головне не втратити гідності дітей божих. А сучасні сім'ї самі ж священики руйнують: нараджують на розводи, дають повторні шлюби за гроші, а то самі з чужими жінками блудять. |
- 5 жовтня 2017, 14:25
Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, Лука 11:29 |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
20 вересня 2017, 12:40 | Державно-конфесійні стосунки | 22 вересня 2017, 18:38
В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста
Коментарі