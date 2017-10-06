У Тель-Авіві до свята Суккот побудували величезний шалаш

До свята Суккот громада «Бейт Тефилах» побудувала в Тель-Авіві «найбільшу в світі» сукку. Як повідомляє «УНІАН-релігії» з посиланням на проект «Єврейські новини», очікується, що її відвідають 25 тисяч осіб.

Шалаш площею 700 кв. м. розташований у Тель-Авівського порту. «На святкування запрошені гості з різних прошарків ізраїльського суспільства: ортодокси, реформісти, ефіопські євреї й араби. У нас буде місце для всіх. Ми плануємо і релігійні церемонії, але головне - це зібратися всім разом», - сказав рабин «Бейт Тефилаха» Естебан Готфрід.

Всього тут пройде 72 заходи, включаючи заняття з йоги, танці, лекції, музичні виступи та заняття для дітей. «Бейт Тефилах» будують величезну сукку вже п'ятий рік поспіль. Будівництво цієї споруди займає вісім днів. Сукка, встановлена владою Єрусалима поруч з будівлею мерії, площею 1 тис. кв. м. все ж більше тель-авівської. Там очікують 100 тис. гостей.