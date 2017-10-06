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Археологи виявили біблійне місто, яке вважалося назавжди втраченим
6 жовтня 2017, 10:25 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Археологи знайшли на території тренувальної бази ізраїльських військ сліди міста епохи Першого Храму, яке вважалося назавжди втраченим після землетрусу. Як повідомляє "УНІАН-релігії" з посиланням на агентство "Jewish Press", розкопки проводилися поруч з містом Бейт-Ель в Самарії.
Вчені з'ясували, що спочатку жителями поселення були всього кілька десятків людей. У період перського панування в Палестині і епохи Хасмонеїв (II-I століття до нашої ери) населений пункт розрісся до міста. "Це дивовижне відкриття! Ми знайшли ключі від дверей житлових будинків, інструменти, які використовувалися євреями, і будови, що належать до того періоду (Першого Храму)", - ділиться Євген Ахаронович, археолог адміністрації Бейт-Еля.
Вчені з'ясували, що в період панування римлян місто довгий час залишалося занедбаним. Проте вже у візантійський період воно стало заселятися християнськими монахами, які побудували тут монастир. Археологи розкопали церкву, чернечу трапезну і дуже добре збережену баню.
"Візантійське поселення продовжувало існувати аж до вторгнення мусульман в VII столітті, коли воно було зруйноване, а християни вигнані. Їх місце зайняли мусульмани. Знахідки, що відносяться до того періоду, включають склади з великою кількістю бочок, які використовувалися для торгівлі оливковою олією", - розповідає Ахаронович.
За його словами, місто буквально пішло під землю в результаті землетрусу 748 року і з тих пір вважалося назавжди втраченим.
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