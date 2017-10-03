Католицька Церква може виступити посередником у конфлікті Іспанії та Каталонії

Римо-Католицька Церква в Іспанії, яка є впливовою, може виступити посередником у конфлікті між Мадридом і Каталонією.

Як повідомляє ТАСС з посиланням на іспанські та каталонські газети, на прямий контакт з верховними церковними ієрархами вийшли прем'єр-міністр королівства Маріано Рахой і вищі особи Женералітата Каталонії - уряду автономії.

За інформацією каталонського інформаційного телеканалу 324, впливові представники Женералітата вивчають можливість такого посередництва, контактуючи вже кілька днів з вищим духовенством Каталонії. Як повідомляється, його співрозмовниками стали архієпископ Барселони Хуан Хосе Омелья і Жозеп Марія Солер - настоятель монастиря Монсеррат, який є одним з головних релігійних центрів Каталонії.

Відзначається, що в середу зі священнослужителями зустрічався заступник голови Каталонії Оріолі Жункерас. У свою чергу, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, за твердженням мадридських газет, також обговорив каталонську проблему з вищим католицьким духовенством.

Як повідомила з посиланням на обізнані джерела газета El Mundo, глава уряду у вівторок ввечері прийняв у своїй резиденції у палаці Монклоа архієпископа Мадрида Карлоса Осоро і главу барселонської дієцезії Хуана Хосе Омелью. "Факт цієї зустрічі не побажали офіційно підтвердити, ні джерела в уряді, ні в епископатах", - зазначає видання.