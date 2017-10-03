- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Католицька Церква може виступити посередником у конфлікті Іспанії та Каталонії
5 жовтня 2017, 15:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Римо-Католицька Церква в Іспанії, яка є впливовою, може виступити посередником у конфлікті між Мадридом і Каталонією.
Як повідомляє ТАСС з посиланням на іспанські та каталонські газети, на прямий контакт з верховними церковними ієрархами вийшли прем'єр-міністр королівства Маріано Рахой і вищі особи Женералітата Каталонії - уряду автономії.
За інформацією каталонського інформаційного телеканалу 324, впливові представники Женералітата вивчають можливість такого посередництва, контактуючи вже кілька днів з вищим духовенством Каталонії. Як повідомляється, його співрозмовниками стали архієпископ Барселони Хуан Хосе Омелья і Жозеп Марія Солер - настоятель монастиря Монсеррат, який є одним з головних релігійних центрів Каталонії.
Відзначається, що в середу зі священнослужителями зустрічався заступник голови Каталонії Оріолі Жункерас. У свою чергу, прем'єр-міністр Іспанії Маріано Рахой, за твердженням мадридських газет, також обговорив каталонську проблему з вищим католицьким духовенством.
Як повідомила з посиланням на обізнані джерела газета El Mundo, глава уряду у вівторок ввечері прийняв у своїй резиденції у палаці Монклоа архієпископа Мадрида Карлоса Осоро і главу барселонської дієцезії Хуана Хосе Омелью. "Факт цієї зустрічі не побажали офіційно підтвердити, ні джерела в уряді, ні в епископатах", - зазначає видання.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Комітет ВР підтримав скасування перереєстрації релігійних організацій | 5 жовтня 2017, 16:20 | Законодавство |
На Х Екуменічному тижні у Львові дискутували про гідність на шляху оновлення України | 5 жовтня 2017, 16:13 | Релігія і суспільство |
Католицька Церква може виступити посередником у конфлікті Іспанії та Каталонії | 5 жовтня 2017, 15:53 | Світові |
Оголошено Всеукраїнський конкурс знавців Корану | 5 жовтня 2017, 13:32 | Іслам |
Баптистським пасторам забороняють в’їзд у “ДНР” | 5 жовтня 2017, 13:20 | Свобода совісті |
Останні коментарі
- 5 жовтня 2017, 16:48
Головне не втратити гідності дітей божих. А сучасні сім'ї самі ж священики руйнують: нараджують на розводи, дають повторні шлюби за гроші, а то самі з чужими жінками блудять. |
- 5 жовтня 2017, 14:25
Род сей лукав, он ищет знамения, и знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка, Лука 11:29 |
- 5 жовтня 2017, 10:21
В какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете, Матфея 10:11. Почему же, вместо ни в коем случае не ждать, но самим приходить к больным |
- 5 жовтня 2017, 01:52
The inability and/or unwillingness of the Russian Orthodox Church in Ukraine (aka Ukrainian Orthodox Church [Moscow Patriarchate]) to reform itself in conjunction with the new political and moral |
- 4 жовтня 2017, 15:41
Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте, бесов изгоняйте; даром получили, даром давайте, Матфея 10:8. Что же видим на самом деле? Вместо животворящего Духа Святого вокруг церкви |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 5 жовтня 2017, 10:21
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 5 жовтня 2017, 01:52
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
20 вересня 2017, 12:40 | Державно-конфесійні стосунки | 22 вересня 2017, 18:38
В Сумах УПЦ (МП) вперше не дозволили провести хресну ходу у центрі міста
Коментарі