Десятки фрагментів сувоїв Мертвого моря вартістю $100 тис. кожний виявилися підробками

5 жовтня 2017, 10:10 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Десятки фрагментів 2000-річних сувоїв Мертвого моря, або Кумранських сувоїв, виявилися підробками. Як повідомляють "Єврейські новини" з посиланням на The Times of Israel., свитки, написані арамейською і давньоєврейською мовами, вважаються найдавнішим збереженим записом Танаха.

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Вперше їх виявили в 1947 році в печерах Юдейської пустелі. Всього археологи знайшли близько 900 манускриптів і 50 тис. фрагментів в 11 печерах. Велика частина з них зберігається в Храмі Книги в Єрусалимі.

Експерти стверджують, що десятки з сувоїв Мертвого моря, виставлених на антикварному ринку, виявилися підробленими. Жертвою шахрайства став Музей Біблії, який мав відкритися в листопаді у Вашингтоні, США. Музей заплатив за фальшивки кілька мільйонів доларів.

«Вчені, які вивчають сувої Мертвого моря, заявили, що велика частина фрагментів, що знаходяться в приватних колекціях, є підробками», - заявив палеограф Кіпп Девіс. За його словами, щонайменше 6 з 13 фрагментів, придбаних Музеєм Біблії, - фальшивки.

Вчені використовують радіовуглецевий аналіз, щоб визначити вік археологічної знахідки. Але шахраї часто використовують старовинний пергамент для виготовлення підробок. На антикварному ринку вартість найменших з фрагментів сувоїв Мертвого моря перевищує $100 тис.

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теги до статті:Сувої Мертвого моря
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