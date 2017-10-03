Близько двох мільйонів людей у світі стали біженцями цього року, серед них мусульмани-рохінджа

3 жовтня 2017, 12:35 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

біженці.jpgЗ початку цього року більше 2 мільйонів людей в світі стали біженцями. Про це заявив Верховний комісар Організації Об'єднаних Націй у справах біженців Філіппо Гранді напередодні у Женеві, передає УНН з посиланням на Reuters.

"Станом на сьогодні з початку 2017 року понад 2 мільйони людей залишили свої країни як біженці", - зазначив Ф.Гранді.

Серед них - 650 тисяч з Південного Судану та 500 тисяч мусульман-рохінджа, які протягом останніх п'яти тижнів тікали від насильства з М'янми до Бангладешу, відзначив Ф.Гранді.

За його словами, "закриті кордони", обмеження на в'їзд, обмеження під час надання притулку, випадки утримання біженців в жахливих умовах стали частішими.

Комісар ООН заявив також про скорочення кількості місць для утримання біженців.

"Проблема, що викликає серйозне занепокоєння, передбачає, що в цьому році буде доступно менше 100 тисяч місць для переселення біженців - це на 43% менше, ніж 2016 року", - сказав він.

Нагадаємо, в ООН заявили, що кількість мусульман-рохінджа, що втекли з М'янми в Бангладеш в результаті масових зіткнень, перевищила 500 тис. осіб.

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теги до статті:Біженці,Мусульмани
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