Папа і католики США моляться за жертв стрілянини в Лас-Вегасі

Америка пережила «ще одну ніч, сповнену невимовного терору» і «нам слід молитись та дбати про тих, хто постраждав» - зазначив глава Конференції католицьких єпископів США

Як відомо, у Лас Вегасі зловмисник відкрив вогонь по учасниках музичного фестивалю. Із 22 тисяч присутніх - 527 були поранені і 59 загинули. Таким чином, це найгірша масова стрілянина в сучасні історії США.

Кардинал Даніель ДіНардо, глава єпископату США, додав: «Моє серце і молитви, а також моїх братів-єпископів та усіх членів Церкви, є з тими, хто став жертвою цієї трагедії та з усім містом Лас Вегас».

«Зараз нам слід молитись і дбати про тих, хто постраждав. Зрештою, єдина відповідь – це робити добро; незважаючи на те, якою є темрява, вона ніколи не здолає світла. Нехай Господь з усією ніжністю огорне тих, хто страждає від зла, а за тих, хто був вбитий, ми молимось, щоб Господь дав їм вічний спочинок і щоб для них світило світло вічності».

Свої співчуття постраждалим висловив також держсекретар Ватикану П’єтро Паролін в телеграмі до єпископа Лас Вегасу Джозефа Пепе: «Ми глибоко засмучені інформацією про стрілянину в Лас Вегасі». Папа Франциск «надсилає співчуття та запевнення у його духовній близькості з усіма, хто постраждав від цієї беззмістовної трагедії», - йдеться у телеграмі.

«Папа закликає поліцію та служби надзвичайних ситуацій докласти усіх зусиль для вирішення цієї справи, а також обіцяє молитись за поранених та загиблих, ввіряючи їх милосердній любові Всемогутнього Бога», - написав кардинал.

Як стало відомо, нападник загинув. Ним був 64-річний Стівен Креґ Педдок з Невади. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, називаючи Педдока одним із своїх «солдатів», інформує Католицький оглядач.