- Новини
- Ексклюзив
- Точка зору
- Моніторинг
- Студії
- Сакральна культура
- Довідник релігій
- Ресурси
- Теми
- Проекти
- Про нас
Папа і католики США моляться за жертв стрілянини в Лас-Вегасі
3 жовтня 2017, 11:53 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Америка пережила «ще одну ніч, сповнену невимовного терору» і «нам слід молитись та дбати про тих, хто постраждав» - зазначив глава Конференції католицьких єпископів США
Як відомо, у Лас Вегасі зловмисник відкрив вогонь по учасниках музичного фестивалю. Із 22 тисяч присутніх - 527 були поранені і 59 загинули. Таким чином, це найгірша масова стрілянина в сучасні історії США.
Кардинал Даніель ДіНардо, глава єпископату США, додав: «Моє серце і молитви, а також моїх братів-єпископів та усіх членів Церкви, є з тими, хто став жертвою цієї трагедії та з усім містом Лас Вегас».
«Зараз нам слід молитись і дбати про тих, хто постраждав. Зрештою, єдина відповідь – це робити добро; незважаючи на те, якою є темрява, вона ніколи не здолає світла. Нехай Господь з усією ніжністю огорне тих, хто страждає від зла, а за тих, хто був вбитий, ми молимось, щоб Господь дав їм вічний спочинок і щоб для них світило світло вічності».
Свої співчуття постраждалим висловив також держсекретар Ватикану П’єтро Паролін в телеграмі до єпископа Лас Вегасу Джозефа Пепе: «Ми глибоко засмучені інформацією про стрілянину в Лас Вегасі». Папа Франциск «надсилає співчуття та запевнення у його духовній близькості з усіма, хто постраждав від цієї беззмістовної трагедії», - йдеться у телеграмі.
«Папа закликає поліцію та служби надзвичайних ситуацій докласти усіх зусиль для вирішення цієї справи, а також обіцяє молитись за поранених та загиблих, ввіряючи їх милосердній любові Всемогутнього Бога», - написав кардинал.
Як стало відомо, нападник загинув. Ним був 64-річний Стівен Креґ Педдок з Невади. Ісламська держава взяла на себе відповідальність за напад, називаючи Педдока одним із своїх «солдатів», інформує Католицький оглядач.
Рейтинг
0
0
додати коментар
Залишати коментарі можуть тільки зареєстровані відвідувачі Ввійти
Останні новини
Близько двох мільйонів людей у світі стали біженцями цього року, серед них мусульмани-рохінджа | 3 жовтня 2017, 12:35 | Світові |
Папа і католики США моляться за жертв стрілянини в Лас-Вегасі | 3 жовтня 2017, 11:53 | Світові |
Архиєреї УГКЦ та УПЦ КП освятили новий завод, який урочисто відкрив Порошенко | 3 жовтня 2017, 11:40 | Релігія і суспільство |
Постраждалі від війни українці можуть отримати психологічну онлайн-підтримку | 3 жовтня 2017, 11:07 | Віра і зброя |
Виставка "Ефект Лютера. Протестантизм - 500 років у світі" експонується у Берліні | 3 жовтня 2017, 11:00 | Світ протестантизму |
Останні коментарі
- 2 жовтня 2017, 09:01
И блажен, кто не соблазнится о Мне, Матфея 11:6. Молитва Отче наш, нам говорит: Христос как посланник и Сын Бога Отца спустился с Небес исправить ветхозаветные заповеди и т.о. дать нам на земле жизнь |
- 1 жовтня 2017, 22:55
Итак, если церковь, вместо, чтобы исполнять волю Христа и давать нам возможность посредством веры в Него не болеть и не умирать, но жить вечно, наоборот приучает нас к мысли, что мы должны умереть |
- 1 жовтня 2017, 22:41
Истинно, истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если умрет, то принесет много плода, Иоанна 12:24. О смерти ли телесной говорят нам слова Христа???? На |
- 1 жовтня 2017, 22:19
Итак, кто же такие овцы дома Израилева и что такое на самом деле Израиль? Овцы дома Израилева это все исповедующие Бога Живого, Дом Израилев - Царство Его. Почему же Христос называет их погибшими? |
- 1 жовтня 2017, 21:46
Я послан только к погибшим овцам дома Израилева, Матфея 15:24 |
Популярні статті місяця
22 вересня 2017, 16:20 | Московський Патріархат | 2 жовтня 2017, 09:01
Патріарх Кирил заявив про свою непогрішимість: «Не згодні - на пенсію»
12 вересня 2017, 10:13 | Суспільство-дайджест | 18 вересня 2017, 13:14
Архієпископ ЄВСТРАТІЙ: «Промосковські заяви не здатні зупинити правду і логіку історії»
18 вересня 2017, 11:20 | Релігійні церемонії та паломництво | | | 19 вересня 2017, 20:31
25 вересня 2017, 10:59 | Релігія і політика | 26 вересня 2017, 13:13
Проросійськй митрополит УПЦ (МП) самочинно змінив свій титул
14 вересня 2017, 10:26 | Міжцерковні стосунки | 19 вересня 2017, 07:31
Зроблено ще один крок до католицько-православного порозуміння
Коментарі