Через напад на мечеть в Афганістані шестеро людей загинули

30 вересня 2017, 20:02 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Нападник-смертник 29 вересня підірвав бомбу поблизу великої шиїтської мечеті в Кабулі (Афганістан), внаслідок чого загинули принаймні шестеро осіб, а поранення дістали понад 20. Вибух стався, коли люди зібралися на шиїтське релігійне свято.

 

 

Угруповання «Ісламська держава» заявило про відповідальність за напад.

 

 

Сили безпеки Афганістану заявили про ліквідацію двох осіб, що брали участь у цьому нападі.

 

 

Як інформує Радіо Свобода, 28 серпня від вибуху бомби в авто зі смертником у провінції Гельманд на півдні Афганістану загинули щонайменше 13 осіб – включно з афганськими військовими і цивільними – і 18 зазнали поранень.

 

 

Коаліція під керівництвом НАТО завершила свою основну місію в Афганістані 2014 року.

 

 

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теги до статті:Тероризм
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