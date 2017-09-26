Фейкові новини стануть темою послання Папи Римського на Всесвітній день соціальних комунікацій

Папа Франциск оголосив тему наступного Всесвітнього дня соціальних комунікацій: «Істина зробить вас вільними (Ів. 8,32). Фальшиві новини і журналістика миру». Послання буде оприлюднене 24 січня, в День святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів. День соціальних комунікацій 2018 року відзначатимуть 13 травня.



Як інформує Радіо Ватикан, таку тему Папа обрав, тому що “Церква бажає внести свій вклад, пропонуючи задуматися над причинами, логікою і наслідками дезінформації в мас-медіа, і допомогти розвитку професійної журналістики, яка завжди прагне до істини , і журналістики миру, яка що пропагує порозуміння між людьми”.



“Фальшиві, або «фейковий», новини - це позбавлена ​​підстав інформація, яка сприяє поляризації думок. Фальшиві новини, тобто навмисне спотворення фактів, ведуть до наслідків на індивідуальному і на колективному рівнях”, - йдеться у повідомленні Радіо Ватикан.



Довідка:

Всесвітній день соціальних комунікацій - це єдиний всесвітній день, встановлений Другим Ватиканським собором. Він був встановлений декретом «Inter mirifica» (1963 г.). Всесвітній день соціальних комунікацій відзначається в неділю перед П'ятидесятницею. Наступний, 52-й Всесвітній день соціальних комунікацій, відбудеться 13 травня 2018 року.