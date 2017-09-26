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Фейкові новини стануть темою послання Папи Римського на Всесвітній день соціальних комунікацій
30 вересня 2017, 19:41 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Папа Франциск оголосив тему наступного Всесвітнього дня соціальних комунікацій: «Істина зробить вас вільними (Ів. 8,32). Фальшиві новини і журналістика миру». Послання буде оприлюднене 24 січня, в День святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів. День соціальних комунікацій 2018 року відзначатимуть 13 травня.
Як інформує Радіо Ватикан, таку тему Папа обрав, тому що “Церква бажає внести свій вклад, пропонуючи задуматися над причинами, логікою і наслідками дезінформації в мас-медіа, і допомогти розвитку професійної журналістики, яка завжди прагне до істини , і журналістики миру, яка що пропагує порозуміння між людьми”.
“Фальшиві, або «фейковий», новини - це позбавлена підстав інформація, яка сприяє поляризації думок. Фальшиві новини, тобто навмисне спотворення фактів, ведуть до наслідків на індивідуальному і на колективному рівнях”, - йдеться у повідомленні Радіо Ватикан.
Довідка:
Всесвітній день соціальних комунікацій - це єдиний всесвітній день, встановлений Другим Ватиканським собором. Він був встановлений декретом «Inter mirifica» (1963 г.). Всесвітній день соціальних комунікацій відзначається в неділю перед П'ятидесятницею. Наступний, 52-й Всесвітній день соціальних комунікацій, відбудеться 13 травня 2018 року.
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