Фейкові новини стануть темою послання Папи Римського на Всесвітній день соціальних комунікацій

30 вересня 2017, 19:41 | Світові | 0 |   | Код для блогу |  | 

Папа Франциск оголосив тему наступного Всесвітнього дня соціальних комунікацій: «Істина зробить вас вільними (Ів. 8,32). Фальшиві новини і журналістика миру». Послання буде оприлюднене 24 січня, в День святого Франциска Сальського, який є покровителем журналістів. День соціальних комунікацій 2018 року відзначатимуть 13 травня.

 


Як інформує Радіо Ватикан, таку тему Папа обрав, тому що “Церква бажає внести свій вклад, пропонуючи задуматися над причинами, логікою і наслідками дезінформації в мас-медіа, і допомогти розвитку професійної журналістики, яка завжди прагне до істини , і журналістики миру, яка що пропагує порозуміння між людьми”.

 


“Фальшиві, або «фейковий», новини - це позбавлена ​​підстав інформація, яка сприяє поляризації думок. Фальшиві новини, тобто навмисне спотворення фактів, ведуть до наслідків на індивідуальному і на колективному рівнях”, - йдеться у повідомленні Радіо Ватикан.

 


Довідка:

 

Всесвітній день соціальних комунікацій - це єдиний всесвітній день, встановлений Другим Ватиканським собором. Він був встановлений декретом «Inter mirifica» (1963 г.). Всесвітній день соціальних комунікацій відзначається в неділю перед П'ятидесятницею. Наступний, 52-й Всесвітній день соціальних комунікацій, відбудеться 13 травня 2018 року.

 

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теги до статті:Всесвітній День соціальних комунікацій,Папа Франциск,Фейки
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