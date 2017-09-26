У Польщі відмовляються приймати мігрантів-мусульман

Зобов’язання попереднього уряду Еви Копач щодо біженців не є обов’язковим для чинного уряду.

Віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак заявив, що Польща не буде приймати мігрантів-мусульман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".

"Ми не будемо приймати ісламських іммігрантів у Польщі", - підкреслив Дзєдзічак і додав, що зобов’язання попереднього уряду Еви Копач щодо біженців не є обов’язковим для чинного уряду.

"Коаліція Громадянська платформа - Польська селянська партія погодилася приймати ісламських іммігрантів у Польщі, прем’єр Копач погодилася на це, а ми були проти", - зазначив віце-міністр. За його словами, велика частина біженців - це молоді чоловіки. "Це трудові іммігранти, які шукають тут, увага, вигідного життя", - підкреслив Дзєдзічак.

Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос заявив, що Європейська комісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини через відмову приймати біженців. Так, це може привести до штрафів для зазначених вище держав через відмову приймати прохачів притулку в рамках програми Євросоюзу по розселенню мігрантів.