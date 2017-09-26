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У Польщі відмовляються приймати мігрантів-мусульман
29 вересня 2017, 10:55 | Світові | 0 | | Код для блогу | |
Зобов’язання попереднього уряду Еви Копач щодо біженців не є обов’язковим для чинного уряду.
Віце-міністр закордонних справ Польщі Ян Дзєдзічак заявив, що Польща не буде приймати мігрантів-мусульман, повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Польське радіо".
"Ми не будемо приймати ісламських іммігрантів у Польщі", - підкреслив Дзєдзічак і додав, що зобов’язання попереднього уряду Еви Копач щодо біженців не є обов’язковим для чинного уряду.
"Коаліція Громадянська платформа - Польська селянська партія погодилася приймати ісламських іммігрантів у Польщі, прем’єр Копач погодилася на це, а ми були проти", - зазначив віце-міністр. За його словами, велика частина біженців - це молоді чоловіки. "Це трудові іммігранти, які шукають тут, увага, вигідного життя", - підкреслив Дзєдзічак.
Нагадаємо, раніше комісар ЄС з питань внутрішніх справ і питань міграції Дімітріс Аврамопулос заявив, що Європейська комісія готова протягом найближчих тижнів ініціювати судові позови проти Польщі, Чехії та Угорщини через відмову приймати біженців. Так, це може привести до штрафів для зазначених вище держав через відмову приймати прохачів притулку в рамках програми Євросоюзу по розселенню мігрантів.
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- 29 вересня 2017, 12:50
))) забагато забобонів)))) подивіться фільм "Тіні забутих предків", старий гуцул красиво сказав, що "щєзник" серед людей і чітко показав де його шукати. Ви кожну купюру |
- 29 вересня 2017, 12:33
netoy_gaidamak яке щастя, що у нас є свобода думки і свобода слова, що є РІЗНІ погляди і оцінки. Ви скільки завгодно можете звинувачувати цих людей в суб,єктивізмі, до речі, і ви тим самим |
- 28 вересня 2017, 23:12
А три шістки в біометриці є? Щось ті дві українські церкви спокійно до чіпів відносяться. Невже вони своїми вірними не переймаються. Може вони неспосібні розрізнити знаки часу. |
- 28 вересня 2017, 19:36
И если учесть, что для того, чтобы выяснить объективность обстоятельств приведших ко греху требуется время, можно точно сказать реальная исповедь может состоять из 1-2х максимум 3-х грехов, |
- 28 вересня 2017, 15:05
Иными словами, обычное перечисление грехов пусть даже с заверениями в полном раскаянии никак не может служить основанием для священника поверить в полное раскаяние о содеянном. Для устранения |
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